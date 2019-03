In via Rimini a Montesilvano si continuano ad abbandonare rifiuti in strada

Rifiuti abbandonati in via Rimini : nuovo episodio di inciviltà a Montesilvano : ... quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri Rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul ...

Ex Jugoslavia - Radovan Karadzic condannato all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica e crimini contro umanità : Il criminale di guerra Radovan Karadzic ha ascoltato imperturbabile la sentenza di appello con la quale i giudici del tribunale dell’Aja lo hanno condannato definitivamente all’ergastolo. La Corte delle Nazioni Unite sulla ex Jugoslavia si è pronunciata sul ricorso in appello presentato dell’ex leader politico dei serbi di Bosnia Erzegovina contro la condanna a 40 anni stabilita in primo grado. L’Aja ha confermato le accuse a Karadzic per ...

Al via a Rimini 'Un Pozzo di Scienza' : il seme del futuro sboccia nelle scuole : Ecco perché quest'anno il progetto punta sull' 'Ecological Mind - il seme del futuro' , un nuovo tipo di sguardo e un approccio che devono saper integrare diverse discipline, economia, scienza, ...

Sarti : "Non lascio il M5s - rispetterò ogni decisione" | Gip di Rimini archivia il fascicolo sul suo ex : La deputata grillina non avrebbe versato il dovuto sul fondo del microcredito, incolpando il fidanzato.

Giulia Sarti - gip di Rimini archivia la denuncia nei confronti dell’ex fidanzato per appropriazione indebita : E’ stato depositato dal gip di Rimini il provvedimento di archiviazione per la denuncia presentata da Giulia Sarti nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Bogdan Tibusche (conosciuto come Andrea De Girolamo). L’uomo era stato denunciato l’anno scorso per appropriazione indebita dalla parlamentare, coinvolta nel caso delle finte restituzioni sollevato dalla trasmissione di Mediaset ‘Le Iene’. L'articolo Giulia Sarti, gip di Rimini ...

Fiere : al via Beer attraction - da domani a martedì a Rimini : Rimini, 15 feb. (Labitalia) - Food&Beverage: un mondo in rapida crescita, che chiede nuove soluzion[...]

Negramaro - al via il nuovo tour : sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato : <3 <3 <3