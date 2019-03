Colle del Fomento in concerto al Mezzocannone sabato 30

Un anno senza Fabrizio Frizzi : nel primo anniversario della scomparsa il ricordo di amici e Colleghi : Il 26 marzo Fabrizio Frizzi ci lasciava. La notizia della sua morte, a soli 60 anni, commosse non solo i colleghi e gli amici più cari ma tutto il suo pubblico che lo considerava uno “di casa”. Il giorno dopo più di diecimila persone gli rendevano omaggio nella camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini. La Rai lo ricorda in tutti i suoi programmi e negli spazi informativi. Su RaiPlay, invece, il pubblico potrà – ancora una ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : sconfitta al tie-break per il Club Italia Crai - Gioia del Colle si impone 3-2 : Non bastano due set di vantaggio agli azzurrini, costretti a capitolare dopo la strepitosa rimonta dei padroni di casa Nella penultima gara della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma è uscito sconfitto al tie-break dal campo di Gioia del Colle 3-2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-23, 15-13). Dopo essere riusciti a conquistare i primi due set grazie ad un avvio di gara ben giocato e condotto mantenendo sempre alta la ...

Via a Milanofil - fiera della filatelia e di altri Collezionismi : Milano, askanews, - Non solo francobolli, ma anche monete antiche, fumetti, auto storiche, dischi in vinile, penne stilografiche e trenini elettrici. È la trentaduesima edizione di Milanofil, fiera in ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : ultima trasferta stagionale per il Club Italia Crai - le azzurre impegnate a Gioia del Colle : Gli azzurrini si presenteranno alla sfida di domani non in perfette condizioni, con notizie non confortanti dall’infermeria Per la penultima gara della Regular Season, sabato alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma farà visita a Gioia del Colle. In queste ultime due gare, gli azzurrini avranno sicuramente la voglia di ritrovare la vittoria per chiudere al meglio la stagione. Negli ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : in Collegamento video “dal Lago di Como all’estrema punta della Sicilia - a Licata” : “Oggi, per la Giornata Mondiale dell’Acqua, abbiamo vissuto un’emozione grande. I ragazzi dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di Licata, sono stati protagonisti del progetto Resilario con collegamento video ed audio dai fondali del Lago di Como, invitati a partecipare all’iniziativa dalla Proteus/LAB. Attraverso la piattaforma social di FACEBOOK, gli alunni della scuola media si sono collegati in video e audio con il sub che si immerso nel ...

La Corea del Nord ritirerà la sua delegazione dall’ufficio di Collegamento con la Corea del Sud di Kaesong - aperto lo scorso anno : La Corea del Nord ha annunciato di voler ritirare la sua delegazione dall’ufficio di collegamento inter-Coreano nella città di Kaesong, al confine con la Corea del Sud. L’annuncio è stato dato dal ministero dell’Unificazione della Corea del Nord. La decisione arriva

Arte a tutti i costi : da Artrooms Fair alle opere vendute ''a pezzi'' - trend e scenari del Collezionismo italiano e internazionale : Nata cinque anni fa a Londra, inaugura la sua seconda edizione italiana dal 23 al 25 marzo a Roma con 70 artisti da 65 paesi del mondo ospitati in altrettante camere dell'Hotel Church Palace: a ...

La lettera dei Colleghi ai carabinieri "eroi" di Milano : "Ci avete reso orgogliosi dell'uniforme" : San Donato poteva essere una strage. I 51 ragazzini tenuti ostaggio su un bus da Ousseynou Sy sono riusciti a scampare alla morte grazie alla loro prontezza di spirito - che li ha spinti a chiamare il 112, nonostante le minacce dell'autista - e, soprattutto, grazie all'intervento di quattro carabinieri, che, raccolta la segnalazione, sono intervenuti riuscendo a farli scappare dal mezzo, prima che questo venisse dato alle fiamme. Sulla pagina ...

Ascolti TV | Martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4% - Benvenuti al Nord 10.9% - Il Collegio in replica 5.8% - Leaving Neverland 2%. Il Paradiso delle Signore 16.5% : Alberto Angela Nella serata di ieri, Martedì 19 marzo 2019, su Rai1 l’appuntamento con Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 4.186.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.200.000 spettatori pari al 10.9% di share (qui gli Ascolti del passaggio dello scorso 23 ottobre 2018). Su Rai2 Il Collegio 2 in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Il Collegio 2 : ecco chi sono gli studenti e i professori del reality in onda su Rai 2 : La Colatura di Alici verso la DOP: l'amministrazione comunale di Cetara a Bruxelles Cronaca Redazione Campania - 19 Mar 2019 Continua a Cetara l'iter per l'assegnazione del marchio DOP alla Colatura ...

Che delusione Felicity Huffman - lo scandalo dei College spazza via la donna normale di Desperate Housewives : Abusi, attivismo politico discutibile, razzismo nudo e crudo... Sembra che piccole e grandi star riescano a dare il peggio di sé con una disinvoltura alla quale abbiamo fatto l'abitudine. O perlomeno, così credevamo. Perché se davanti all'ennesima dichiarazione omofobica o a una mancanza di rispetto su un set riusciamo ormai a scrollare la testa e incolpare la grettezza di un singolo, con l’Operation Varsity Blues finiamo schiacciati dalle ...

Live Quiz - i segreti dell’app alla quale si Collegano più di centomila persone ogni giorno per vincere buoni Amazon : La mania del momento? Si chiama Live Quiz. ogni giorno più di 100mila persone con i loro smartphone si “riuniscono” virtualmente sull’app che permette di vincere un vero montepremi. Basta rispondere correttamente a dieci domande di cultura generale per portarsi a casa un vero premio consegnato in buoni Amazon. Tre risposte possibili e dieci secondi disponibili per ogni domanda; si va da manche semplici con in palio 200 euro a quelle ...

Lega - per il segretario di Gioia del Colle 'alcune razze sono vocate a delinquere' : Gli dica che le teorie per cui alcune razze sono più delinquenti delle altre sono state screditate dalla scienza'. 'Per il resto, siamo d'accordo con lui: esistono razze e razze. Esistono, per ...

Gioia del Colle - “controllare le abitazioni di alcune razze” : polemiche per la frase choc del segretario cittadino della Lega : La frase shock contro una “razza” che metterebbe a segno più reati, pronunciata durante la presentazione del candidato sindaco della Lega, a Gioia del Colle (Bari), potrebbe costare le dimissioni al segretario cittadino del Carroccio. L’episodio contestato è avvenuto domenica sera, durante la presentazione del candidato Giovanni Mastrangelo. Il segretario cittadino della Lega, Vito Etna, ha parlato della necessità di controllare le ...