Blazer | quattro idee di look per indossarlo con stile

dilei

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilè un capo must have che può completare il vostroin modo chic e naturale, aggiungendo un tocco di eleganza anche ad un semplice paio di jeans. Con questo post vedremo insiemedida cui prendere spunto per indossare più spesso questo capo nella vostra vita di tutti i giorni!Jeans Mih,Pinko, camicia in popeline Jil Sander, brogue Burwood Oxford Church’s, occhiali Fendi, Borsa a spalla Sulpice piccola Saint Laurentdipercon: con la cintura Come lo portano le influencer e le fashion blogger: con la cintura in vita, ossia in versione belted. Fa per voi se il unto vita è quello che volete mettere in risalto nel vostro fisico, quindi se avete una fisionomia a clessidra o a pera, o se desiderate mascherare le culottes de cheval.Fonte Pinterestdipercon ...