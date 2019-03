Basilicata | Salvini | Non ho incassi personali o partitici Il governo durerà altri

Basilicata al centrodestra - Salvini : si cambia l'Ue - governo dura : 'Si sta meglio in due anche se si litiga. Meglio avere quattro occhi al posto di due', dice a chi gli chiede se dopo le europee sogni una autosufficiente. Dopo le che hanno confermato il ribaltamento ...

Basilicata - Salvini : ora si cambia l'Ue - governo dura altri 4 anni : «Si sta meglio in due anche se si litiga. Meglio avere quattro occhi al posto di due», dice Matteo Salvini a chi gli chiede se dopo le europee sogni una Lega autosufficiente. Dopo le...

Basilicata - Salvini esulta 'Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni. Ora si cambia l Ue'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Basilicata - Istituto Cattaneo Meloni e Salvini i veri vincitori. Centrosinistra giù ma recupera rispetto alle politiche : Politica Il centrodestra conquista la Basilicata: 10 regioni a 9. Mappe e grafici: risultati a confronto a cura di ALESSIO SGHERZA Centrosinistra giù, ma recupera rispetto alle politiche Decisamente ...

Governo - Salvini : “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati - si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” : “Il risultato delle elezioni in Basilicata è motivo di orgoglio per la Lega ma gli equilibri di Governo rimangono invariati. In due si sta meglio, si litiga ma è sempre meglio avere quattro occhi piuttosto che due”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio. L'articolo Governo, Salvini: “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati, si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” ...

Basilicata - Salvini esulta 'Ora si cambia l Ue. Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : '7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!' : Il momento è complicato anche dall'arrivo della scadenza del Def e quindi della strategia futura di politica economica. Conte non esclude che possa essere rivisto il Contratto di Governo: "possiamo ...

Elezioni Basilicata - Matteo Salvini : “Gli unici sconfitti sono quelli del Pd” : Matteo Salvini ha commentato così la vittoria del candidato di centrodestra Vito Bardi: "I veri sconfitti del voto in Basilicata stanno a sinistra, eppure esultano sempre. Auguro onorevoli sconfitte e conseguenti festeggiamenti al Pd anche in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Umbria. Il M5S? Hanno avuto un buon risultato rispetto alle ultime regionali"Continua a leggere

Basilicata - Salvini : 'Grazie - 7 a 0 su sinistra e ora cambiamo Ue' : "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa". Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ...

Elezioni Basilicata - Pd e cinquestelle bravissimi a premiare Salvini : E così malinconicamente registriamo la terza vittoria consecutiva del destra-centro a trazione leghista nelle Elezioni regionali in Basilicata, dopo Abruzzo e Sardegna anche nella fu rossa ora regione dei basilischi, s’insediano le sturmtruppen del “Capitano” che raccoglie copiosi consensi come pomodori maturi nel Meridione che solo un anno fa gli era ancora ostile e lontano. A chi e a cosa dobbiamo ascrivere questa travolgente vittoria? Alla ...

Basilicata - csx sconfitto. Zingaretti : 'Noi alternativa a Salvini' - : La coalizione è arrivata seconda con il 32,85%, a dieci punti dal centrodestra. "Abbiamo perso con dignità", dichiara il candidato Carlo Trerotola. I renziani attaccano: "Esultiamo per il secondo ...

Basilicata : Gruppo Zaia - ennesimo successo di Salvini : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “E’ una vittoria continua, dopo la Sardegna tocca alla Basilicata. E il protagonista è ancora una volta lui, Matteo Salvini. Dove lui scende in campo, la Lega è il centro-destra vincono”. Sono le parole della CapoGruppo di Zaia Presidente in Consiglio regionale del Ven

Basilicata - Salvini : a livello nazionale non cambia nulla : Milano, 25 mar., askanews, - Con la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata 'cambia tanto per i lucani, che dopo una vita mandano a casa la sinistra e il Partito democratico, ...