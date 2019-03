ansa

(Di lunedì 25 marzo 2019) "Nel calcio ci sono dei cicli. Oggi c'è tantissima convinzione nel pensare ad una politica per i giovani. Per progettare devi per forza avere davanti un arco temporale ampio". E' poi una necessità "viste le note carenze economico-finanziarie, credere nei giovani". Gabriele, ...

fisco24_info : Azzurri; Gravina, Kean mi ricorda Balotelli: 'L'auspicio è che sia più dedito alla crescita personale' - ansacalciosport : Azzurri; Gravina, Kean mi ricorda Balotelli. 'L'auspicio è che sia più dedito alla crescita personale' | #ANSA - IlPais : Gravina: 'l'impianto dell'Udinese è un fiore all'occhiello' “Lo stadio dell’Udinese è straordinario, accoglie anc… -