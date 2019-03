Non si faccia più lo stadio della Roma a Tor di Valle

Conte stanco delle polemiche con Salvini - «Non faccia il superuomo» : «Io sono un uomo di Stato e servo solo l'interesse degli italiani». Consapevole di aver una forza inedita nei sondaggi, che lo danno ancora fra i presidenti del Consiglio più apprezzati della storia ...

Matteo Salvini - l'ora della paura. "Da lì Non si scappa" - "facciamo la fine di Renzi". Le voci della Lega : Dopo le Europee, il bivio di Matteo Salvini. Ormai non è più un segreto per nessuno: il governo durerà fino a maggio, poi il risultato elettorale determinerà chi, come e quando farà cadere il governo. Il leader della Lega ha già assicurato di non aver alcuna intenzione di dar vita a un ribaltone in

Tav - gelo Roma-Parigi Nonostante il faccia a faccia fra il Conte e Macron : Il presidente francese ribadisce che l'opera deve essere portata a termine per gli impegni già presi. Ma il presidente del Consiglio annuncia un tavolo tecnico fra i ministri competenti dei due paesi

Toninelli sfiducia respinta ma la Lega Non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti Non sono al suo fianco (FOTO) : La mozione di sfiducia per Toninelli viene respinta ma i leghisti e Salvini non ci mettono la faccia Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La … Continue reading Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti ...

Giorgio Lattanzi : "Il Parlamento faccia una legge sul fine vita. Non perda l'occasione" : Il Parlamento non deve lasciarsi sfuggire l'occasione di intervenire sul tema dell'aiuto alla morte dei malati "irreversibili" che lo richiedono. È il messaggio più importante che Giorgio Lattanzi, presidente della Corte costituzionale, indirizza alle Camere nella sua relazione annuale. Il riferimento è al caso di dj Fabo e al procedimento nei confronti di Marco Cappato, sospeso in attesa del giudizio costituzionale sul ...

“Belen e Stefano? Spero Non facciano mosse azzardate” : parla Cecilia : Belen e Stefano sono tornati insieme? parla Cecilia Rodriguez Belen e Stefano sono tornati insieme oppure no? De Martino continua a negare mentre la Rodriguez preferisce restare in silenzio nonostante le foto dei paparazzi. Nelle ultime ore ha detto la sua Cecilia Rodriguez, che ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per me il […] L'articolo “Belen e Stefano? Spero non facciano mosse ...

Alessia Marcuzzi - la bordata dell'ex isolana : "Non è come sembra - Non guarda in faccia a nessuno" : Eva Henger torna a scagliarsi contro la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che definisce "disposta a tutto" per l'audience

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina : "Perché Non facciamo carriera" : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Modesto sconsolato : 'perso con un mezzo tiro in porta. Se Non facciamo goal è dura' : Delusione nella parole del tecnico biancorosso 'ci abbiamo provato fino all'ultimo giocando sempre nella metà campo della Vibonese. Ci è mancato solo il goal perché creiamo occasioni ma non le ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio a Salvini : "Non facciamo come Berlusconi" : I COSTI - Intanto al ministero dell'Economia si fanno i conti. Una simulazione dell'8 febbraio, circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, prevede - per la Flat tax a due ...

Cuneo-Asti ma Non solo : Conte e Toninelli lunedì facciano un salto al Tenda e in Valle Stura! : Dopo Cherasco, Toninelli e Conte potrebbero fare un salto anche a Demonte, Aisone, Vinadio e poi al Tenda . Così potrebbero capire quanto è isolato questo pezzo di Italia. La Asti-Cuneo è un'...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Volevamo regalare un’altra notte speciale a Milano. Non facciamo calcoli per il futuro” : C’è gioia, ma anche necessità di mantenere il mirino ben puntato sulle ultime quattro partite contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Anadolu Efes, nelle dichiarazioni che escono da qualsiasi bocca targata Olimpia Milano dopo la vittoria sull’Olympiacos. La prima notte veramente importante di questo finale di stagione regolare è terminata bene, ma ce ne sono altre quattro da vivere col fiato sospeso all’ombra del Duomo, ...

F35 - Conte e M5s frenano sulle future commesse | Salvini critica : "Non facciamo regali ai competitor" : Non solo il vicepremier leghista, ma anche il Centrodestra afferma che la frenata di Palazzo Chigi sul comparto Difesa è un grave errore strategico ed economico