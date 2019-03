NBA – Lonzo Ball cambia sponsor! Addio alla sua Big Baller Brand | si unirà alla scuderia

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Dopo la frode dell’ex socio di minoranza,decide di abbandonare Biger: il playmaker dei Lakers firmerà con Nike Nei giorni scorsi, in casaè scoppiata una vera e propria bomba. Niente mercato, ma una vicenda che sarà destinata a concludersi in tribunale. Alan Foster, socio di minoranza (16%) del Biger, è stato infatti accusato di aver distratto 1.5 milioni di dollari dsocietà della qualeè socio di maggioranza. Motivo che ha mandato su tutte le furieche avrebbe dunque deciso di abbandonare il marchio creato dsua stessa famiglia, per firmare con Nike. Sul proprio profilo Instagram, il playmaker dei Lakers ha postato una foto nella quale cita una delle ultime campagne Nike: “It’s only a crazy dream until you do it”.L'articolo NBA –sua Biger: si...

Pianeta_Basket : NBA - Lakers: le scarpe Big Baller Brand sono il problema di Lonzo Ball? - alessandrapet4 : @AntonioCorsa Io sono un’appassionata di nba, ma essendo una passione che mi sono costruita da sola che nessuno mi… - ZenoPisani : Due anni di esperienza in più in NBA per giocatori usciti dal college dopo un anno contano tanto. D'Angelo adesso e… -