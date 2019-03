Nba | Dallas super contro Golden State grazie a Doncic e Nowitzki

Risultati Nba – Pesantissimo ko di Golden State contro Dallas - Atlanta sorprende Philadelphia : bene Miami e Utah : sorprendente sconfitta di Curry e compagni al cospetto dei Mavericks, riusciti ad imporsi 91-126. Successi esterni per Minnesota e Utah, ko invece Detroit e Phoenix Clamorosa battuta d’arresto di Golden State che, davanti al pubblico della Oracle Arena, cede di schianto al cospetto di Dallas. Guidati dalla coppia Doncic-Nowitzki, i Mavericks non lasciano alcuno scampo a Durant e compagni, asfaltandoli con il punteggio di 91-126 e ...

Nba - Golden State-Dallas 91-126 : Doncic e Dirk distruggono gli Warriors privi di Curry : Se davvero queste sono le ultime settimane in cui vedremo in campo Dirk Nowitzki prima del ritiro atteso per fine anno, quella di questa notte potrebbe essere stata la sua ultima grande partita. E il ...

Risultati Nba – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

Mercato Nba - Kemba Walker primo obiettivo per i Dallas Mavericks? : Quella che ci attende si preannuncia come un'estate caldissima per il Mercato dei free agent. Ma per quanto gli occhi di tutti siano puntati sui vari Kevin Durant, Kyrie Irving e Kawhi Leonard, c'è ...

Nba - Denver batte Dallas grazie al folle buzzer beater di Jokic [VIDEO] : NBA, Denver Nuggets vittoriosi contro Dallas grazie all’ultima giocata di Jokic sulla sirena: un circus shot davvero fantastico Nella notte NBA i Denver Nuggets hanno battuto Dallas 100-99. Una gara tesissima sino all’ultimo possesso, decisa da Jokic in maniera davvero rocambolesca. Con Denver sotto di un punto, il centro ha deciso di giocare un 1 contro 1 con l’intento di indirizzare la gara. Ebbene, data l’ottima ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Nba : Denver-Dallas - show nel finale! Doncic schiaccia - ma vince Jokic sulla sirena : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 100-99 Ultimo minuto mozzafiato al Pepsi Center di Denver e non soltanto a causa dell'altitudine della città del Colorado che spesso toglie energie e forze nel finale ...

Nba - Dallas Mavericks - e se Dirk Nowitzki non smettesse? 'Dipende dal mio fisico' : Tutti lo stanno salutando e omaggiando da mesi, ricevendo sempre il caloroso abbraccio dei tifosi avversari in giro per le arene NBA in cui si rende il giusto merito a una leggenda vivente del basket. ...

Nba - i risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

Nba : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

Nba - i risultati della notte : Golden State vince in volata - Doncic trascina Dallas : Golden State Warriors-Miami Heat 120-118 Ben 39 punti di Kevin Durant e soprattutto due tiri liberi cruciali realizzati a meno di sei secondi dalla sirena da DeMarcus Cousins chiudono i conti in ...

Risultati Nba : Embiid batte LeBron - un clamoroso Doncic trascina Dallas : NBA, due gare andate in scena questa sera: Dallas ha vinto di misura contro Portland grazie ad un super Doncic, successo anche per Phila NBA, serata ricca di spettacolo. Due gare si sono giocate ad orari “italiani”, entrambe con squadre molto interessanti in campo. Dapprima sono scese in campo Dallas e Portland, uno scontro targato Western Conference all’interno del quale è andato in scena il faccia a faccia tra Doncic e ...

Mercato Nba – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...