Brexit | firme per revoca art 50 superano i 5 milioni

Petizione stop Brexit - 5 milioni firme : 16.38 La Petizione al Parlamento britannico, lanciata online per la revoca dell'articolo 50 e quindi lo stop alla Brexit, ha superato i 5 milioni di firme. La premier May ha convocato una riunione d'emergenza nella residenza di campagna del primo ministro,dopo la grande manifestazione anti Brexit di ieri a Londra. Vi partecipano ministri e deputati Tory,fra cui il suo vice Lidington e il ministro dell'Ambiente Gove, i cui nomi circolano per un ...

No Brexit in piazza a Londra : 'Siamo un milione'. Record di firme : Il popolo che contesta la Brexit scende in strada a Londra . Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum. Lo ...

Brexit - record firme per 2° referendum : 15.28 Manifestazione a Londra, organizzata da People's Vote Campaign per chiedere un nuovo referendum sulla Brexit.Si prevedono migliaia di persone provenienti da tutto il Regno Unito. La petizione popolare lanciata sul web per chiedere al Parlamento britannico la revoca dell'articolo 50, e quindi lo stop della Brexit, ha raggiunto il record di oltre 4,2 milioni di firme. Lo riportano i media.Due giorni fa,l'Unione europea ha accordato un ...

In Gb già 700 mila firme a petizione per la revoca della Brexit. In tilt sito Comuni : Boom della petizione popolare lanciata sul web e rivolta al Parlamento britannico per invocare la revoca della notifica dell'articolo 50 sull'uscita dall'Ue - e quindi la rinuncia alla Brexit - da ...