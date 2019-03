Alessandra Amoroso in concerto a Roma : info e scaletta : Le informazioni e la scaletta dei due concerti di Alessandra Amoroso in programma al Palazzo dello Sport

Alessandra Amoroso : fidanzato - età e vita privata. La carriera : Alessandra Amoroso: fidanzato, età e vita privata. La carriera carriera e vita privata Alessandra Amoroso Amatissima dai fans, a soli 31 anni Alessandra Amoroso è una delle cantanti più particolari del panorama musicale italiano con una ricca carriera di successi. Sanremo Giovani 2018: favoriti finale, chi sono i vincitori? Alessandra Amoroso: gli esordi Nata a Galatina (Lecce) il 12 agosto 1986, inizia a cantare ‘per caso’ nel coro della ...

Roberto Casalino aprirà tre date del tour di Alessandra Amoroso : Il musicista sarà protagonista dell''opening act' all'Rds Stadium di Genova mercoledì 13 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20 marzo e al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 12 ...

Alessandra Amoroso difende Emma dopo le offese sessiste ricevute : “Libera di dire ciò che vuole” : dopo le accuse sessiste subite, anche Alessandra Amoroso difende Emma. L'artista di Galatina è appena tornata sul palco per il supporto del suo ultimo album, 10, e ha quindi voluto dire la sua sull'accaduto dopo che il partito ha già avviato un procedimento di espulsione per il consigliere della Lega Massimiliano Galli. Le due artiste condividono la terra ma anche l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi che hanno vinto in due anni diversi, ...

Alessandra Amoroso si schiera con Emma dopo le ultime polemiche sull’apertura dei porti : Amiche e colleghe fin dai tempi del talent di Maria De Filippi Amici, unite dal successo e dalla passione per la musica, Alessandra Amoroso si è espressa in difesa di Emma Marrone dopo gli attacchi subiti da quest’ultima sui social. In particolare, quello che ha suscitato più indignazione è arrivato dalla pagina Facebook di un consigliere leghista di Amelia, vicino a Terni, Massimiliano Galli, che ha replicato all’appello che Emma aveva rivolto ...

Alessandra Amoroso - Emma Marrone e i migranti : 'Ha il suo pensiero - l'ha voluto dire - ma...'. Sbotto di rabbia : Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo ...

Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con i fan e in generale con il popolo del web, tant'è che considera tutti la sua "Big Family".

Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone dopo le offese social : “Vergogna” : Alessandra Amoroso difende Emma Marrone dopo l’attacco social del consigliere Leghista Alessandra Amoroso ha voluto dire la sua opinione sulle offese social ricevute da Emma Marrone. La collega e amica è stata attaccata recentemente su Facebook da Massimiliano Galli, consigliere leghista di Amelia in provincia di Terni che, dopo il suo appello ai politici per far […] L'articolo Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone ...

Alessandra Amoroso - il concerto a Torino : 'Se sono qui è soltanto merito vostro' : La festa per i suoi, primi, 10 anni è cominciata. Per Alessandra Amoroso è iniziata a Torino, al Pala Alpitour , con un sold out che si ripeterà per tutto il Tour, fino all'ultima data, quella del 13 ...

Alessandra Amoroso : “Emma ha il suo pensiero - l’ha voluto dire - brava! Sono altri quelli che dovrebbero vergognarsi” : Alessandra Amoroso, reduce dalla prima tappa del “10 Tour” di ieri sera in un Pala Alpitour di Torino tutto esaurito, è al settimo cielo. La incontriamo nel salottino del backstage, sempre sorridente, mentre spiega le emozioni del “post show”. Un grande spettacolo dal vivo che celebra i suoi dieci anni di carriera, con 33 canzoni, e che riproduce sul palco e sui mega schermi una grande casa social. Non è un caso. Amoroso ha sempre avuto un ...

Alessandra Amoroso : a Torino parte il '10 Tour' - il racconto della prima data - : «Pensa a quante cose belle si potrebbero fare nel mondo se solo si cercasse di unire le persone invece di continuare a seminare odio e a dividerle». «Finito questo ciclo, come dico da tanti anni, ...

Scaletta e video del concerto di Alessandra Amoroso a Torino per l’apertura del tour dedicato a 10 : Il concerto di Alessandra Amoroso a Torino apre il tour di supporto a 10, che ha rilasciato il 5 ottobre scorso con La stessa come singolo di apertura, nato dalla penna di Paolo Antonacci e Dario Faini. La Scaletta del primo live dedicato a 10 parte proprio con il brano che l'artista ha scelto per aprire il suo nuovo capitolo discografico, con il quale ha voluto celebrare la prima decade di successi seguiti alla vittoria ad Amici di Maria De ...