Aborto | la legge restrittiva in Mississippi e gli altri divieti nel mondo

Aborto in Argentina : è pronto l'ottavo progetto di legge da presentare al Congresso : ... raccoglie l'esercizio esemplare di partecipazione democratica di tutta la società nel 2018, nonché i 14 anni di organizzazione ed esperienza politica della Campagna. Sarà presentato per l'ottava ...

Aborto e sepoltura feto - nuova legge Lombardia/ "Decide la donna" cade obbligo tumulo : nuova legge in Lombardia sulla sepoltura del feto dopo Aborto: 'decide la donna', cade infatti l'obbligo di tumulare la creatura mai nata

Imperia - mozione anti-Aborto : la replica di Apertamente. 'La Legge 194 difende il diritto di libera scelta' : Che ne sappiamo di quello che ha potuto vivere, o vive, una donna che decide di abortire? Il problema di alcune associazioni cattoliche è voler imporre a tutti la propria visione del mondo, ...

La Corte Suprema ha bloccato una legge della Louisiana che avrebbe reso più difficile l’Aborto : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente bloccato una legge della Louisiana che sarebbe entrata in vigore da oggi, venerdì 8 febbraio, e avrebbe reso più complicate le procedure di aborto per chi lo avesse richiesto. La legge, simile

Il governo tedesco ha deciso la modifica di un controverso paragrafo della legge sull’Aborto - risalente al nazismo : Il governo tedesco ha approvato la revisione di un controverso paragrafo della legge sull’aborto, risalente all’epoca nazista. Nonostante in Germania l’aborto sia permesso entro il primo trimestre di gravidanza, una sezione delle legge entrata in vigore nel 1933, l’anno in

Trump "presto legge contro l'Aborto"/ Presidente sfida donne dem "serve cultura che custodisca vita innocente" : Trump annuncia 'presto una legge contro l'aborto. Lavoriamo ad una cultura che custodisca la vita innocente'. La 'sfida' del Presidente alle donne dem

Trump : «Una legge contro l'Aborto. E il muro con il Messico si farà» : L'economia americana ora va al doppio della velocità rispetto a quando ho iniziato'. Ci sono stati momenti patriottici , 'le nostre forze armate sono le più potenti della Terra', , come quando ha ...

Aborto LEGALE FINO AL NONO MESE/ A New York - una legge che riscrive la battaglia per la vita : La legge è stata approvata nello Stato di New York. Ma quanto più grande è il bambino, tanto più lungo diventa il dialogo emotivo stabilito con la mamma

USA - approvata una modifica alla legge sull'Aborto : Nei giorni scorsi nello Stato di New York (USA) è stata approvata una modifica storica alla legge che regolamenta l'aborto. Con questa nuova disposizione l'interruzione di gravidanza non è più inclusa nel codice penale, ma rientra nella competenza del diritto di tutela della salute pubblica, come avviene in Italia dal 1978. All'interno della riforma è presente è l’emendamento che ha scatenato tante polemiche e ha dato il via ad interpretazioni ...

New York - nuova legge sull'Aborto : si potrà abortire anche al nono mese di gravidanza - ma solo in certi casi - : Presto le donne al nono mese di gravidanza potranno legalmente interrompere la loro gravidanza e decidere di non mettere al mondo il loro bambino, seppur ormai a poche settimane , o addirittura giorni, dal parto. Succede nello Stato di New York dove un disegno di legge proposto dai Democratici è attualmente al vaglio del ...