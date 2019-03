Siria | i curdi annunciano la vittoria finale contro l’Isis 

L'Isis uccide un italiano : Lorenzo era in Siria per combattere con i curdi : L'Isis avrebbe ucciso un combattente italiano, Lorenzo Orsetti, durante una battaglia in Siria. Come riferito da Site, il portale che monitora il jihadismo sul web, i miliziani hanno caricato un video in cui mostrano il corpo senza vita ed i documenti del 33enne fiorentino partito per aiutare il popolo curdo. La madre, straziata dal dolore, ha spiegato: "Ho visto la sua foto al telegiornale, non lo sentivo da un giorno e mezzo". Caduto durante ...

L’ISIS sostiene di avere ucciso Lorenzo Orsetti - un volontario italiano che combatteva con i curdi in Siria : L’ISIS sostiene di aver ucciso l’italiano Lorenzo Orsetti insieme ad altri quattro militanti dello YPG, le milizie curde Siriane, in un attacco a Baghuz, l’ultima città Siriana ancora sotto il controllo dello Stato Islamico. La notizia è stata data da

Siria - Isis annuncia : “Abbiamo ucciso un italiano che combatteva con i curdi” : L’Isis ha annunciato di aver ucciso un combattente italiano, nato a Firenze, che combatteva in Siria accanto ai curdi nei pressi Deir el-Zoor. Il giovane italiano, classe ’86, era entrato nel paese alla fine del 2017. L'articolo Siria, Isis annuncia: “Abbiamo ucciso un italiano che combatteva con i curdi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Erdogan minaccia di ripulire le zone di confine con la Siria dai gruppi armati curdi - : Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara ripulirà le regioni settentrionali della Siria a ridosso del confine con la Turchia dai gruppi armati curdi e creerà una zona di sicurezza. "...

Siria - Isis negozia resa con i curdi. L’esercito Siriano : “Jihadisti si arrendano o moriranno” : Sono in corso negoziati in Siria tra forze curdo-Siriane e Isis per la resa delle ultime centinaia di miliziani jihadisti asserragliati tra l'Eufrate e il confine iracheno. Lo riferiscono fonti sul terreno in contatto con le forze curde che guidano l'offensiva finale contro quello che e' stato descritto come l'ultimo bastione dello 'Stato islamico' nell'area di Baghuz. I jihadisti dello Stato islamico che difendono il loro ultimo lembo di ...

Siria - sconfitta finale Isis “in pochi giorni”. I curdi denunciano : civili usati come scudi umani : "Entro pochi giorni" l'Isis in Siria sara' "definitivamente sconfitto" e sara' annunciata la fine del califfato. Lo hanno assicurato le forze curde sostenute dagli Usa, dopo che ieri il presidente americano, Donald Trump, aveva avvertito di attendersi tale annuncio entro 24 ore. E, allo stesso tempo, dalla conferenza di Monaco, il vice presidente americano Mike Pence ha detto: "Mentre sono qui davanti a voi, sul fiume Eufrate l'ultimo tratto di ...

Siria. Curdi entrano a Baghuz - ultima roccaforte dell'Isis nella parte sud-orientale del Paese : ... il vertice tra i presidenti di questi tre paesi dovrebbe essere dedicato alla formazione di un comitato per redigere una nuova costituzione per la Siria per una transizione politica.

Siria - assalto dei curdi contro l'Isis/ Baghouz - offensiva contro l'ultima roccaforte Daesh : ruolo-ombra Usa : Siria, offensiva finale delle forze Siriane-curde-Usa contro ultima roccaforte Isis a Baghouz: 600 miliziani ancora asserragliati. Ruolo ombra Stati Uniti

Siria : Onu - curdi e Usa aprano corridoi sicuri per i civili : BEIRUT - L'agenzia Onu per i rifugiati , Unhcr, ha oggi chiesto alle forze curdo-Siriane e agli Stati Uniti, che guidano la coalizione anti-Isis nell'est della Siria, di assicurare un passaggio sicuro ...