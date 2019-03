Prato | presidio di Forza Nuova Cori e tensioni con Gad Lerner

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) "L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei". Scandendo questo sloganè scesa nella piazza del Mercato Nuovo, a, tra le innumerevoli proteste sollevate dalla sinistra che le ha provate tutte per evitare il sit in del partito di estrema destra. "Come cento anni fa, quando pochi ma decisi italiani iniziarono a risollevare il destino della patria, oggiè pronta a salvare l'Italia per portarla laddove il suo destino la chiama", ha scandito Roberto Fiore nel centenario dei Fasci di combattimento fondati il 23 marzo 1919 da Benito Mussolini."Questa manifestazione ce la siamo sudata - ha tuonato Fiore - ma alla fine l'abbiamo spuntata e l'abbiamo fatta, perché i cittadini non hanno più paura del potere rosso, della mafia rossa". Oltre a cantare l'Inno nazionale di Mameli, tra gli slogan scanditi anche quello di ", orgoglio nazionale". "Chi sta al ...

TgrRaiToscana : A #Prato, in piazza di S.Maria delle carceri, sono già piu' di 5.000 persone al presidio antifascista a cui aderisc… - repubblica : Prato, contro il presidio di Forza nuova in piazza migliaia di persone. Tensione e cori contro Gad Lerner - eniiolucherini : Presidio a #Prato contro l'invasione della teppaglia nera autorizzata dalla Prefettura, che minimizza l'esistenza d… -