Papa Francesco | “Rischiate non siate giovani da divano | lavorate per aiutare e non per

Pedofilia - Emiliano Fittipaldi : "Papa Francesco promuoveva cardinali insabbiatori. Ora sono tutti processati" : "Nel 2017 in Lussuria indicai chi, nella Chiesa, copriva i pedofili. E raccontai che Francesco promuoveva cardinali insabbiatori: Pell, Barbarin, Ezzati", attacca il giornalista de L'Espresso Emiliano Fittipaldi: "Lussuria fu attaccato o ignorato". Ma la verità, continua, è che "oggi Pell è in carce

Da Papa Francesco un contributo di 150 mila euro ai paesi colpiti dal ciclone Idai : Papa Francesco, tramite il dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha deciso di inviare un primo contributo di 150 mila euro (50.000 per ciascun Paese) per il soccorso alle popolazioni in questa prima fase di emergenza. “La somma, – spiega il dicastero del Card. Peter Turkson – che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo ...

Papa Francesco ai pediatri : “Il lavoro che svolgete rappresenta una vera e propria missione” : “Il lavoro che svolgete rappresenta una vera e propria missione, che coinvolge sia la mente che il cuore e in qualche modo non conosce pause, grazie al vostro essere sempre vicini alle famiglie ed alle loro esigenze, non solo durante la malattia. La vostra professione vi accompagna sempre”. E’ quanto ha affermato ieri Papa Francesco durante un’udienza privata con una delegazione della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP). “Ringraziamo il ...

Papa Francesco congela le dimissioni del cardinale francese : il sospetto sulla pedofilia : Per i giudici francesi, il cardinale Philippe Barbarin è colpevole, ma per Papa Francesco il porporato può e deve restare al suo posto. Il pontefice ha respinto le dimissioni del cardinale, condannato a 6 mesi con la condizionale per aver taciuto sulle aggressioni pedofile commesse su alcuni scout d

VIDEO - Cultura - Papa Francesco nomina nuovi membri della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon : Terza e ultima caratteristica è quella di dialogare con il presente, con il mondo attuale che ormai ha consumato un divorzio tra fede e arte, che però può ancora ritornare a intrecciare tra di loro ...

Pedofilia - Papa Francesco non accetta le dimissioni di Barbarin. Ma lui si ritira : ... per la prima volta le vittime hanno preso la scena, parlando loro ai vescovi di tutto il mondo riuniti in silenzio ad ascoltarle. Seppure la 'tolleranza zero' sia parola che non piace in Vaticano, ...

Papa Francesco non accetta le dimissioni del cardinale francese Barbarin - condannato per aver coperto la pedofilia : Papa Francesco non ha accettato le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin da arcivescovo di Lione. Dopo la condanna a 6 mesi con la condizionale per aver coperto la pedofilia padre Bernard Preynat, il primate della Gallia aveva annunciato che avrebbe consegnato le sue dimissioni a Bergoglio. Una dichiarazione di appena 37 secondi davanti ai media francesi per comunicare una scelta sofferta e, come avevano rivelato i suoi più stretti ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Vaticano - ombre su Papa Francesco : chi ha fatto fuori e chi ha piazzato in un ruolo chiave. Come lo spiega? : Accadono cose, in Vaticano, che l' occhio e la mente del profano non riescono a decifrare, tanto appaiono incomprensibili, specie se messe in fila l' una dopo l' altra e inquadrate dall' alto, tutte assieme, Come una foto scattata col grandangolare. Chi è lì dentro parla poco e se è ritenuto vicino

Papa Francesco e la "sua" Via della Seta : Così… Poi mi sono congedato da loro, sono tornato al mio posto e ho pregato tanto per quel grande e nobile popolo cinese, un popolo saggio… Penso ai grandi saggi cinesi, una storia di scienza, di ...

Quanto guadagna Papa Francesco : stipendio e reddito di un Pontefice : Quanto guadagna Papa Francesco: stipendio e reddito di un Pontefice Quanto guadagna Papa Francesco? O meglio, Quanto guadagna un Papa in generale? Sì, perché il Papa è anche un capo di Stato, quello della Città del Vaticano. E come tutti i capi di Stato percepisce anche uno stipendio. Che tuttavia può variare da Papa a Papa. Ciò non toglie che il Pontefice non possa attingere a diversi fondi, ma finalizzati soprattutto a opere di carità e ...

Via della Seta - Xi annuncia la visitaPapa Francesco pronto all'incontro : Da Roma è arrivata la conferma dell'adesione alla Belt and Road. E Xi Jinping, dopo una lunga attesa, ufficializza la visita in Italia, Monaco e Francia. Possibili accordi anche con Macron Segui su affaritaliani.it