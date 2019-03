Non so cucinare | mangio poco E mio figlio Alessandro Borghese mi dice | ' Non mi va

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Pronunci il nome Barbara Bouchet e in un certo tipo di uomini che erano giovani negli anni Sessanta e Settanta, si scatena un immaginario erotico ancora molto vivo, perché l'arrivo e l'ascesa nel cinema e nelle pubblicità di quegli anni della splendida ragazza bionda con gli occhi azzurri proveniente da Reichenberg, in Baviera, fu dirompente se non addirittura spiazzante. Molti dei film che la videro protagonista sono finiti nel dimenticatoio, da "Scusa, me lo porti tuo marito?" a "Donne, vi insegno come si seduce un uomo", ma in pochi sanno che la Bouchet ha recitato in film impegnati come "Per le antiche scale" di Mauro Bolognini o in grandi produzioni hollywoodiane, come "James Bond-Casino Royale" e il "Gangs of New York"di Martin Scorsese, senza dimenticare lavori di nicchia come il trailer del remake di Caligola realizzato dall'artista lanciato da Miuccia Prada, ...

