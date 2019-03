Gli invincibili cervotti di Venaria guidati dall' eroe di Anfield road

Invincibili in Apex Legends con due assurdi Glitch : i video daGli streaming : Il popolo geek che ama giocare online è in fermento. L'uscita di Apex Legends su PC, PlayStation 4 e Xbox One ha dato un profondo scossone al mercato, ed in particolare all'ambiente dei Battle Royale. Se fino ad ora Epic Games e il suo Fortnite avevano regnato incontrastati, il debutto dello shooter multiplayer di Respawn Entertainment e Electronic Arts ha cambiato gli equilibri. Sono infatti tantissimi gli utenti ad essere stati attratti ...