Frascati | esplode un villino | muoiono padre e figlio

(Di sabato 23 marzo 2019) Prima un'esplosione, poi un devastante incendio ha divorato una villetta a due piani a. Lo scoppio, avvenuta questa sera alle porte di Roma, avrebbe causato il crollo delle strutture portanti travolgendo Angelo Bernardini (51 anni) e ilmario di 21 anni che abitavano nel. Sul posto, oltre ai carabinieri e a personale del 118, sono intervenute almeno quattro squadre dei vigili del fuoco di Roma che si sono fiondate sul posto per scavare e recuperare i corpi delle due persone morte nell'esplosione che ha causato anche il leggero ferimento di una 47enne, moglie e madre delle vittime. Al momento della tragedia il secondodella coppia (17 anni) non era in casa.L'esplosione è richeggiata per le vie di Franscati intorno alle 21.15. Subito dopo le fiamme hanno divorato la villetta al civico 108 di via Macchia dello Sterparo.

