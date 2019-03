Ciao Darwin 8 | botta e risposta tra Povia e Vladimir Luxuria sulla maternità surrogata

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Il 22 marzo è andato in onda il secondo appuntamento con8, il programma condotto da Paolo Bonolis. Nella puntata di ieri, si sono affrontati il 'Family-Day' ed il 'Gay-Pride'. Le rispettive squadre erano capitanate da Giuseppe. Durante la sfida i due capitani hanno dato avito ad un acceso scambio di opinioni. Dopo le varie prove svolte dai concorrenti per ottenere il maggior punteggio possibile, il cantante vincitore del Festival di Sanremo e l'ex deputata parlamentare hanno iniziato ad esprimere il loro pensierodelicata questione dell'utero in affitto.Giuseppe: 'I bambini non si toccano' Giuseppeda subito in difesa della famiglia tradizionale si è detto contrario alla pratica dell'utero in affitto. Per esprimere il suo pensiero, il cantante ha puntato il dito anche contro Elton John e Ricky Martin. "La pratica dell'utero in ...

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4,1 mln - 21.8%) batte La Corrida (4 mln - 18.6%) - GSmusk : RT @DSantanche: Il bacio gay a #CiaoDarwin? Il massimo del conformismo, travestito da finto anticonformismo. Chi combatte davvero il pensie… - obsessedforLana : RT @martsxdolan: A CIAO DARWIN IL GAY PRIDE HA VINTO SUL FAMILY DAY BELLA REGA IL CIELO È ARCOBALENO SOPRA L'ITALIA ED È BELLISSIMOO SALVIN… -