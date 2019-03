Cambiamo in fretta o moriremo

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) L'arresto per corruzione di Marcello De Vito "dimostra che senza una gerarchia e senza strumenti di controllo, a livello territoriale e nazionale, capiremo con sempre maggiori difficoltà chi può essere una persona poco per bene, chi non c'entra nulla con noi, chi non sa gestire la pressione o dà di matto se le cose non vanno come vuole lui". Lo afferma Massimo Bugani, assessore del M5S a Bologna e vicecapo della segreteria particolare di Luigi Di Maio, in un colloquio con la Stampa in cui sottolinea la necessità di "riformare profondamente" il M5S. Ormai il tempo è "quasi finito, bisogna fare in", sottolinea il braccio destro di Casaleggio, "altrimenti"."Il Movimento deve cambiare", ribadisce Bugani, anche se "le resistenze dei parlamentari e della base, nei territori, saranno forti. Non vorranno avere qualcuno che li coordini e che ...

