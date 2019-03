Bologna | morti due ragazzini precipitati dall' ottavo piano di un palazzo

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Sonoprecipitandodi un. È accaduto attorno alle 10 nella periferia di, in via Quirino di Marzio. Duedi 14 e 11 anni hanno perso la vita dopo essere. Sul posto sono intervenuti polizia scientifica, squadra mobile e 118, che hanno tentato invano di rianimarli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto.I dueerano in casa col padre quando è successa la tragedia. Secondo quanto riporta Repubblica, si tratterebbe di una famiglia del Kenya. Un testimone ha raccontato che "l'anno scorso il padre chiuse i due bambini in bagno, vennero la polizia e i vigili del Fuoco. Lui credo non lavori, la madre fa la parrucchiera. Se ci fosse stata lei si sarebbero salvati".

