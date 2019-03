Alle porte di Roma esplode villino per una fuga di gas : morti padre e figlio - ferita una donna. Si scava tra le macerie : Tragedia Alle porte di Roma. Una esplosione si è verificata attorno Alle ventuno in una villetta a due piani a Frascati. in via Macchia dello Sterparo 108, a ridosso della linea...

Incidente Alle porte del paese : tre giovani hanno perso la vita : Articolo in aggiornamento continuo CELLINO SAN MARCO - Incidente mortale sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, tre giovani hanno perso la vita, si tratta di ...

Il Fai apre le porte Alle dimore del Fvg : Nel 1576 vi fu costruito un apparato scenico composto da palcoscenico, scenografie, panche, che servì anche per spettacoli in castello, e nel 1671 il Comune procedette alla costruzione al suo interno ...

Sventata strage Alle porte di Linate : Pare certo che avesse dichiarate intenzioni di provocare una strage all'aeroporto di Linate il 47enne senegalese, Ousseynou Sy , conducente del bus in servizio per la società Autoguidovie di Crema con ...

Suzuki 4X4 Allgrip Days - porte aperte il 23 e 24 marzo [GAlleRY] : Suzuki 4X4 Allgrip Days, porte aperte il 23 e 24 marzo per provare la gamma completa della casa nipponica L’inverno sta terminando e la trazione integrale di Hamamatsu è un’arma formidabile per affrontare in sicurezza i fondi a bassa aderenza, tipici della stagione fredda, ma è anche l’alleata ideale di chi vede nell’auto uno strumento di libertà, che amplia gli orizzonti in qualsiasi momento dell’anno. Sabato 23 e domenica 24 marzo ...

Google ha depositato il brevetto per uno schermo pieghevole : il suo primo dispositivo richiudibile è Alle porte? : C’è un cambiamento in atto, e nessuno vuole rimanere fuori dai giochi, figurarsi il colosso più grande della Silicon Valley. Infatti oltre ai noti concorrenti Samsung e Huawei che hanno già presentato i loro primi dispositivi pieghevoli, potrebbe scendere in pista anche Google e lo fa depositando il brevetto di quello che molto probabilmente potrebbe essere il suo primo smartphone pieghevole. La compagnia di Mountain View ha infatti ...

Sotto con i device Huawei e Honor più vecchi : EMUI 9 beta Alle porte : È arrivato il momento per i vecchi dispositivi Huawei e Honor di ricevere l'aggiornamento ad EMUI 9, già realtà a bordo dei dispositivi più recenti. Dopo avervene parlato a freddo qualche settimana fa, adesso la situazione pare stia entrando seriamente nel vivo: come riportato da 'gizmochina.com', il produttore, tramite il proprio accounto ufficiale Weibo, ha fatto sapere di essere sul punto di rilasciare la nuova release beta per i seguenti ...

Alle porte una nuova era di esplorazione della Luna - rampa di lancio per Marte : Una nuova era di esplorazione della Luna è Alle porte. Mentre continua il lavoro della Nasa per la realizzazione del Lunar Gateway, futuro avamposto in orbita cisLunare, arrivano le nuove proposte per lo sviluppo di tecnologie necessarie alla riconquista del nostro satellite. Potenti, veloci e multifunzionali: sono queste le caratteristiche richieste ai progetti che hanno risposto al programma DALI, un bando dell’agenzia statunitense per lo ...

Astronomia - con lo SKA Observatory “siamo Alle porte del futuro” : Italia protagonista verso la costruzione del più grande radiotelescopio del mondo : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo. Dopo quattro anni di negoziati e accordi, infatti, è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta, quindi, a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa ...

Siccità in Veneto : deficit idrico confermato - possibile emergenza Alle porte : “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Questo quanto espresso da Coldiretti e Anbi Veneto, durante il convegno di oggi a Mestre sul sistema della bonifica regionale. Permangono perplessità sulle risorse idriche che a causa delle scarse piogge e nevicate ...