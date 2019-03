huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'immagine distretto al centro tra ile laè impressa nella mente di moltissime persone. Questa volta, però, i personaggi del celebre libro di Collodi hanno volti piuttosto noti:è il premier Giuseppe, ile lasono i due vicepremier: Luigi Die Matteo. I tre sono ritratti sotto queste sembianze in un murale apparso nella notte a. L'autore? Il solito, lo street artist celebre per aver disegnato - tra l'altro - il bacio trae Di. E proprio a quell'fa riferimento l'artista per annunciare a notte fonda il suo nuovo lavoro: "A un anno da Amor populi, torniamo tra i palazzi del potere", scrive su Twitter.ad un anno da "Amor Populi" torniamo tra i palazzi del potereno... https://t.co/0LBSdBPi2Upic.twitter.com/VO54C9iQbK(@official) 22 marzo 2019

ellygatta81 : RT @HuffPostItalia: Per Tvboy Conte è Pinocchio, Salvini e Di Maio il gatto e la volpe: la nuova opera a Roma - LucaStanisci : Per Tvboy Conte è Pinocchio, Salvini e Di Maio il gatto e la volpe: la nuova opera a Roma | L’Huffington Post - de_da_max : RT @HuffPostItalia: Per Tvboy Conte è Pinocchio, Salvini e Di Maio il gatto e la volpe: la nuova opera a Roma -