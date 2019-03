ilcentro

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'AQUILA. Una «armonia della speranza» suonata sulle note dell'che il maestro Nicolaha scritto per ildeldell'Aquila dal titolo "Sinfonia delle stagioni". Con la ...

pissiapollonia : RT @Il_Centro: #Abruzzo #22marzo #LAquila Opera sinfonica di Piovani per il decennale del sisma: concerto il 7 aprile a Collemaggio https:/… - Il_Centro : #Abruzzo #22marzo #LAquila Opera sinfonica di Piovani per il decennale del sisma: concerto il 7 aprile a Collemaggi… - Riviera_Time : ?? NEWS ?? Grandi nomi per il concerto della Sinfonica sanremese del prossimo giovedì 21 marzo alle ore 17.00 al Teat… -