Lancio del satellite PRISMA | il tweet di Leonardo | “Una notte bellissima”

Successo per il Lancio del satellite PRISMA dell’ASI : osserverà la Terra utilizzando la tecnologia iperspettrale : Da questa notte PRISMA è in orbita intorno alla Terra e i suoi occhi iperspettrali inizieranno presto a osservare il nostro Pianeta dandoci indicazioni sul suo stato di salute con dati mai avuti prima. PRISMA è un satellite dimostratore dell’Agenzia Spaziale Italiana e per la sua realizzazione, lancio e ricezione dati sono coinvolte industrie nazionali e numerose PMI. Per il lancio, avvenuto quando in Italia erano le 2.50 di questa mattina dalla ...

Salt - Gruppo Iliad - mostra risultati finanziari solidi a un anno dal Lancio dell'offerta Salt Fiber : Ma per l'azienda il successo di Salt Fiber, oltre che nelle prestazioni, va ricercato nella politica di prezzo: la Salt Fiber ha un costo di partenza di 39,95 franchi svizzeri, ovvero 'circa un terzo ...

Moviement - cos'è e come funziona il progetto di riLancio del cinema in Italia : Ha un nome dalla sonorità anglofona, che contiene la parola “movie” (film, ndt) e il suffisso “– ment” (“-mento”, uguale in Italiano) e che suggerisce il concetto su cui si basa: si chiama Moviement ed è, appunto, un progetto che mira a rivoluzionare il cinema in Italia. Presentato alla stampa, verrà poi lanciato ufficialmente durante la cerimonia dei David di Donatello, previsti per il prossimo 27 marzo. L’idea di partenza di Moviement – e che ...

WTA Miami – Putintseva non ci vede più dalla… rabbia! Urla e Lancio della racchetta : la kazaka furiosa [VIDEO] : Julija Putintseva non ci vede più dalla rabbia: la reazione della tennista kazaka dopo aver perso il primo set all’esordio del torneo WTA di Miami Nonostante la pioggia che ha costretto ad interrompere diversi match, il torneo WTA di Miami nella sua prima giornata in campo ha regalato emozioni intense e puro spettacolo. Oltre alle preoccupazioni destate dalle condizioni di Kuhn, collassato in campo (QUI IL VIDEO), anche Putintseva ci ...

Ciclone Idai - il biLancio supera le 350 vittime : la portata del disastro diventa sempre più chiara e ora preoccupano le dighe [FOTO] : 1/66 ...

Brasile - maglia rubata al bambino-tifoso/ Video - Bufera al Lancio della maglia : Il gesto della maglia rubata al bambino-tifoso in Brasile ha scatenato una Bufera. Tutto alla fine del derby tra Atletico Mineiro e America-MG

Fiera della Meccanizzazione agricola di Savigliano : biLancio positivo per le imprese confindustria di Cuneo : Abbiamo aderito a questa 38esima edizione con una ventina di imprese, che danno lavoro a circa 2500 dipendenti e ben rappresentano l'economia del territorio. "Uomini, macchine e idee" è il claim che ...

"Spìcciati" - i ramini per il riLancio dell'Italia : così si possono distribuire 200 milioni ai progetti dei giovani : ... ha spiegato che 'Spìcciati è un progetto sul quale lavoriamo da oltre tre anni, sarà una realtà del no profit italiano ed ha l'obiettivo di contribuire e sviluppare l'economia, favorendo la crescita ...

BioWare ammette le difficoltà del Lancio di Anthem - ma secondo gli sviluppatori "il meglio deve ancora venire" : Il lancio di Anthem è stato piuttosto difficoltoso, con molti problemi tecnici che hanno minato l'esperienza dell'ambizioso gioco targato BioWare. Tuttavia, la compagnia è consapevole delle difficoltà incontrate e crede fermamente che "il meglio deve ancora venire".In un post del general manager della compagnia, Casey Hudson leggiamo:"È stata una corsa sfrenata in queste ultime settimane. Da un lato è stato un lancio più difficile del previsto. ...

Borse deboli in attesa della decisione Fed su tassi e biLancio : MILANO - Giornata interlocutoria sulle Borse mondiali, con gli investitori in attesa di cogliere le novità in arrivo dalla Federal Reserve: la Banca centrale americana dovrebbe delineare meglio il ...

Agenzia del farmaco - la nuova sede continua a dissanguare il biLancio Ue : Il trasferimento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) da Londra ad Amsterdam è un’emorragia continua per le tasche dei contribuenti europei. Il paradosso è che, nel bilancio, anziché somministrare un emostatico, la Ue continua a propinare anticoagulanti...

il giorno della Fed : tassi fermi e stretta al biLancio - le attese degli analisti : L'attenzione del mercato sarà rivolta anche alle previsioni sull'andamento dell'economia americana nonché sulle intenzioni della Fed sul suo bilancio. Sul primo fronte, a gennaio la Fed aveva parlato ...

Disastro della diga di Brumadinho in Brasile : sale a 207 morti il biLancio delle vittime identificate : sale a a 207 morti identificati il bilancio del Disastro provocato dalla rottura della diga di scarti minerari della compagnia Vale a Brumadinho, in Brasile. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile e riportato dal sito G1, 101 persone risultano ancora disperse. Il crollo della diga era avvenuto il 25 gennaio scorso ed aveva causato una valanga di fango e detriti uccidendo centinaia di persone e contaminando il fiume Paraopeba, uno degli ...

Spazio : “E’ prossimo il primo Lancio del 2019 del Vega - porterà in orbita PRISMA” : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio programmato dalla base ...