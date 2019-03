corriere

(Di venerdì 22 marzo 2019) «La tecnologia di Leonardo è il cuore di questa missione: la camera iperspettrale, la più evoluta e più potente al mondo doterà l'Italia della capacità di studiare il pianeta come mai era stato ...

RaiNews : In orbita il satellite italiano #Prisma: analizzerà dal cielo lo stato di salute della Terra ?… - ESA_Italia : Lanciato nelle prime ore del mattino - le 02:50 ora italiana - dalla base europea di Kourou in Guyana francese, il… - aronne_v : RT @Corriere: Lanciato in orbita Prisma, il satellite che analizza e protegge l’ambiente -