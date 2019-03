Depressione post parto | arriva dagli USA il primo farmaco per la cura

Depressione post partum : approvato il primo farmaco specifico - ecco quali sono i sintomi di questa infida patologia : La Food and Drug Administration (Fda), negli Stati Uniti, ha approvato il primo farmaco specifico per il trattamento della Depressione postpartum. Il medicinale è da assumere per via endovenosa e sarà disponibile solo attraverso un programma ristretto che ne prevede la somministrazione solo da parte di un operatore sanitario, all’interno di una struttura certificata, come specifica la Fda in una nota. Si tratta del farmaco ...

Negli Usa è stato approvato il primo farmaco specifico per la Depressione post partum : (foto: Getty Images) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha appena approvato l’utilizzo del brexanolone, il primo farmaco specifico per la depressione post-partum. Una tappa storica nel trattamento di quella che è una condizione seria che molte donne (una su sette secondo le ultime stime) vivono dopo la nascita di un figlio, e che nei casi più gravi può mettere in pericolo l’incolumità di mamma e bambino. I risultati ...

La Depressione post-libro : Come fare per superare o gestire quel fastidioso senso di vuotezza che coglie alla fine di un romanzo? O per evitare di cercarne freneticamente uno nuovo? Leggi

Malattie mentali in aumento : Depressione al primo posto : Salute mentale a rischio. Le Malattie mentali e neurologiche sono in aumento. Lo sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. depressione.

Ecco perché anche i papà possono cadere nella Depressione post-partum : La depressione post parto è un serio problema di salute che non coinvolge solo le neo mamme, ma anche i papà. Della depressione che può coinvolgere i papà subito dopo il lieto evento, si parla poco, ...

Lloris - Depressione post Mondiale : "Ero completamente vuoto" : Vincere il Mondiale è una gioia immensa, ma poi tutto svanisce e si può fenire in un tunnel. Così Hugo Lloris , che ha alzato al cielo la Coppa da capitano a Mosca, ha raccontato al Telegraph la sua ...

Depressione post partum - cos'è e come si può prevenire o curare : Sebbene alcuni studi diano la responsabilità di questo tipo di disturbo ad alcuni cambiamenti ormonali nelle donne, la scienza non ha ancora scoperto una spiegazione definitiva. prevenire E curare ...