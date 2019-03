Cutrone-Zaza | scambio che può arrivare | sul piatto altri due giocatori granata

milanworld

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’arrivo di Piatek con un esordio dirompente in maglia rossonera a suon di gol, ha ovviamente oscurato Patrick, anche per ragioni di modulo visto che difficilmente Gattuso schiererà mai i duein campo. Da qui non possiamo parlare di malumori del classe ’98, sempre pronto a entrare in campo per aiutare i compagni, ma sicuramente non è sereno.Il finale di stagione in piena corsa Champions League non lascerà molto spazio a, da qui si comincia a guardare alla prossima stagione. Il giocatore è molto apprezzo dal Torino, che lo vedrebbe bene in casaccaal fianco del Gallo Belotti.L’idea di unonon dispiace al Milan che valuta una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto per chi lo porta a casa con un possibile contro-riscatto da parte della società, per non perdere completamente il ...

