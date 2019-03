eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) Nelle ultime ore si è parlato diin merito al suo imminente sbarco su una nuova piattaforma, Nintendo Switch precisamente.Ebbene ora, come riporta Gamepur, parliamo invece della nuova patch annunciata per il gioco e in arrivo su PC eOne il 18 aprile. Nel nuovomento per, cambieranno un po' di cose:Innanzitutto sarà introdotta la lingua italiana, inoltre sarò possibile giocare Mugman nella modalità single-player. Saranno poi introdotte anche una serie di ottimizzazioni al gioco in termini di gameplay, il che migliorerà anche i tempi di caricamento.Leggi altro...

Eurogamer_it : Cuphead si aggiorna su Xbox One e PC #Cuphead - zazoomnews : Cuphead arriva su Switch anche in edizione fisica e con supporto Xbox Live e si aggiorna su Xbox One e PC -… -