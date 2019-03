Castel Del Giudice; per il comune arriva un Piano del Cibo

Conte promuove Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell’Economia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha nominato Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell'Economia: entrambi erano sottosegretari. Ora la nomina verrà sottoposta al presidente della Repubblica. Chi sono Laura Castelli e Massimo Garavaglia.Continua a leggere

“Loggia” di Castelvetrano - coinvolto l’ex presidente del Parlamento siciliano : Secondo gli inquirenti si tratta di un “cerchio magico” di politici e professionisti in grado di gestire fondi pubblici fino ad arrivare a spiare il lavoro di magistrati

Castelvetrano - loggia segreta : 27 arresti/ Il forzista Lo Sciuto a capo del gruppo : Castelvetrano, scoperta una loggia segreta che condizionava la vita politica comunale e regionale: 27 arresti, a capo vi era Giovanni Lo Sciuto

Una loggia massonica a Castelvetrano : tra i 27 arrestati l’ex presidente del parlamento siciliano : La Provincia di Trapani e quel vizio nascosto degli inciuci attraverso la massoneria segreta e deviata. A oltre trent’anni dalla scoperta a Trapani di una loggia segreta, la Iside 2, dove furono trovati iscritti mafiosi e colletti bianchi, adesso la scoperta di un’altra super loggia massonica segreta, a Castelvetrano, nel cuore del potere mafioso i...

Siri presenta a Tria la fase due della flat tax da inserire nella prossima manovra. Castelli non chiude : "Pronti ad ascoltare tutte le proposte" : Incontro di due ore con al centro la flat tax tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, padre del progetto firmato Lega sulla fase 2 della tassa piatta da applicare ai redditi familiari. Il colloquio è servito per avviare il lavoro con la struttura del Mef per studiare la riforma nei tempi, non stretti, della legge di bilancio 2020.Dopo le polemiche del fine settimana, Tria aveva ...

Il silenzio dell'acqua - episodi 7 e 8 : Castel Marciano scossa dal suicidio di Giovanni : Domenica 24 marzo andrà in onda sul piccolo schermo l'ultimo appuntamento con l'apprezzata serie televisiva 'Il silenzio dell'acqua' che vede come protagonisti due attori molto conosciuti dal pubblico. Si tratta di Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che, in recenti interviste, hanno sottolineato la felicità di mettersi a confronto con ruoli nuovi nella loro carriera. Nella giornata di sabato 16 marzo l'attrice è stata protagonista a 'Verissimo' ...

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef". Castelli (M5S) : "Anche se fossero 15 miliardi sarebbero insostenibili" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...

“Pentiti dovete morire bruciati” - i verbali del falò della camorra a Castellammare. “Bravata - non ci eravamo resi conto” : Spaesati, inconsapevoli della portata del gesto. Secondo i verbali delle dichiarazioni difensive, sia pure tra qualche contraddizione, meri facchini di un messaggio di camorra ideato e scritto da altri, e portato lì in circostanze non chiarite. “Ho la terza media, non ho capito proprio la gravità”, dice al giudice Antonio Artuso, 19 anni. “Io non so nemmeno cosa c’era scritto sullo striscione”, afferma a sua volta Fabio Amendola, 31 anni. Sono ...

A Castellammare del Golfo il primo incontro dei corsi 'anticorruzione' : Il corso di formazione anticorruzione importante se incide concretamente nel corretto andamento della pubblica amministrazione e ieri, con la presenza di professionisti di alta qualit come il dottor ...

Il furto del falso Bruegel - il parroco di Castelnuovo Magra : "Quei ladri peggio della banda Bassotti" : Nel paese dello spezzino teatro di una clamorosa trappola tesa dai carabinieri e di una fuga di notizie per colpa di pensionati troppo chiacchieroni

Castellammare - Concorso per 21 assunzioni in Comune - indagini della Guardia di Finanza : Massima trasparenza nelle procedure per la selezione di nuovo personale al Comune di Castellammare di Stabia. E' quella che da sempre il sindaco Gaetano Cimmino ha annunciato ed è quella che ora anche ...

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni e Irene ritornano al Castello delle scelte : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ritorna al castello delle scelte Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte ...