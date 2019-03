Toninelli | bocciata la sfiducia in Senato | le dimissioni chieste da Pd e FI

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. E il ministro annuncia la 'targa portabile' : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Tav - pubblicata analisi costi-benefici : «Opera bocciata - perdite per 7 miliardi». Toninelli : dati impietosi : Più costi che benefici secondo la task force guidata da Marco Ponti su incarico del ministro. Ma è lo stesso dicastero a indicare un «errore materiale macroscopico» nel testo dell’analisi giuridica: «Costi per lo stop da parametrare solo sui contratti posti in essere non sul totale». Boccia (Confindustria): «Nei cantieri 50mila posti di lavoro»