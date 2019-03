Studente del Politecnico muore di tubercolosi dopo tre settimane di ricovero in ospedale

Tubercolosi - morto lo Studente del Politecnico a Torino : esami per 250 persone : Tragedia a . È morto lo studente del ricoverato all'Amedeo di Savoia per Tubercolosi. Lo ha confermato l'Asl di Torino , precisando che si tratta di 'un fatto possibile seppur molto raro'. I controlli ...

È morto lo Studente del Politecnico di Torino ricoverato per tubercolosi : È morto lo studente del Politecnico di Torino ricoverato all'Amedeo di Savoia per tubercolosi. A confermarlo è l'Asl di Torino, precisando che si tratta di “un fatto possibile seppur molto raro”. I controlli delle persone entrate in contatto con il giovane vanno avanti “senza che siano emerse criticità”.Continua a leggere

Oslo - Studente attacca con arma da taglio bidelli e professori : 4 feriti : Momenti di vero terrore si sono vissuti questa mattina a Oslo, capitale della Norvegia, precisamente alla Brynseng School, un prestigioso istituto scolastico aperto da un paio di anni. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali e nazionali, un giovane ragazzo, le cui generalità non sono state rivelate, ha improvvisamente aggredito con un'arma da taglio bidelli e professori. Quattro delle persone attaccate sarebbero rimaste ferite ...

Oslo - terrore a scuola : giovane Studente accoltella prof e bidelli con un'arma da taglio - quattro feriti : Una mattinata di terrore in una scuola, dove un giovanissimo studente ha tirato fuori dallo zaino un'arma da taglio, minacciando il personale scolastico e ferendo quattro persone tra insegnanti e...

Oslo - terrore a scuola : giovane Studente attacca prof e bidelli con un'arma da taglio - quattro feriti : Una mattinata di terrore in una scuola, dove un giovanissimo studente ha tirato fuori dallo zaino un'arma da taglio, minacciando il personale scolastico e ferendo quattro persone tra insegnanti e...

Napoli in lutto. Non ce l’ha fatta Roberto Palma Studente del Lucrezio Caro : E’ morto a soli 17 anni Roberto Palma. Li aveva festeggiati lo scorso dicembre. Ma il liceale è morto ad

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle manifestazioni Studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Prato - la prof resta incinta del suo Studente. Quel test del Dna fa male a tutti : Abbiamo finalmente avuto il risultato. Noi, opinione pubblica, morbosamente attaccata alla storia della professoressa di Prato e della sua relazione con un minore, possiamo dirci soddisfatti, come nella più ghiotta delle telenovelas. Il bambino è del minore, scandalo grandissimo, e dunque la donna è doppiamente colpevole: verso il marito, verso il ragazzo e pure verso l’altro figlio. Eppure, a guardare bene l’esito di questa vicenda, ...

Voti bassi a scuola. Giovane Studente urla - spacca la porta dell'aula e minaccia il professore con un coltello : Un professore di un Istituto Superiore di Campobasso interroga un Giovane studente. Di fronte, però, al voto basso ricevuto, il minorenne è andato in escandescenza e ha cominciato a urlare, spaccando ...

Prato - la prova del Dna sulla professoressa e lo Studente 13enne : di chi è il figlio - verità sconvolgente : Il figlio della infermiera-professoressa di Prato indagata per violenza sessuale sarebbe proprio dello studente 13enne con cui ha avuto una relazione. Sarebbero le analisi del Dna a confermare la versione data fin da subito dalla donna di 35 anni, amica di famiglia che dava ripetizioni di inglese al

Il caso dello Studente 13enne e della prof rimasta incinta : Una relazione extra-matrimoniale e un figlio di pochi mesi sottoposto alla prova del Dna: non ci sarebbe nulla di nuovo se non fosse che lei, la mamma del bimbo, ha 35 anni, mentre l'amante e, forse, ...

Il caso dello Studente 13enne e della prof rimasta incinta : Una relazione extra-matrimoniale e un figlio di pochi mesi sottoposto alla prova del Dna: non ci sarebbe nulla di nuovo se non fosse che lei, la mamma del bimbo, ha 35 anni, mentre l'amante e, forse, papà del neonato ne ha 14. E'accaduto a Prato dove la vicenda è sulla bocca di tutti da quando i genitori del minorenne hanno denunciato la donna. Infermiera, sposata, con un figlio di 7 anni, lei è l'amica di famiglia chiamata a dare ripetizioni ...

Trentino - Studente di Varese in gita cade dal terzo piano dell’albergo : è grave : L’incidente è avvenuto tra le ore 3 e le 4 della notte tra sabato e domenica: uno studente 18enne di Varese in gita scolastica è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa, in Trentino. L’adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sull’episodio indagano i carabinieri e l’ipotesi è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone. Il giovane, scrive VareseNews, frequenta il ...

Cade dal terzo piano dell'albergo : gravissimo Studente : Vigo di Fassa. Uno studente di Varese in gita scolastica in Trentino è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa. L'adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa ...