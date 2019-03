Rc auto | nel 2017 cause pendenti -0 | 75% | alta conflittualità

auto : la nuova tendenza dei Sub-brand sportivi o di lusso spopola nel settore automotive [FOTO] : Si moltiplicano sempre più i nuovi brand sportivi o di carattere premium nati da una costola di marchi generalisti L’ultima tendenza del settore Automotive è quello di creare sub brand da una costola di un grande marchio generalista che si distingua per una spiccata immagine sportiva oppure per un posizionamento sul mercato dal carattere premium ed esclusivo. L’ultimo esempio di questo tipo si chiama Cupra, giovane brand che fino a poco ...

Targa auto personale - il Ministro Toninelli : “Innovazione di cui vado fiero” : Secondo Toninelli, la Targa personale è una importantissima misura che porterà a breve un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini “Preferisco chiudere dando la notizia di una importantissima misura che porterà a breve un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini: ossia la portabilità della Targa quando si cambia auto. Si tratta di una di quelle innovazioni che avvicinano il mio ministero alla ...

Effetto Fed sui Btp - giù tassi e banche. Enel al top - vola autogrill : L'inaspettato e fortissimo calo delle scorte di petrolio degli Stati Uniti, ed il sostegno dichiarato all'economia da parte della Fed, hanno spinto all'insù il prezzo del greggio Brent , che questa ...

Sardegna - 20 chili di droga nell’auto : insegnante arrestato dalla Polizia : Nel cofano dell’auto aveva 20 chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo motivo – quando la Polizia ha tentato di fermarlo lungo la strada che da Mores porta a Sassari – Francesco Massimiliano Pinna, 52 anni, insegnante al liceo artistico di Sassari, ha accelerato a tutto gas e ha tentato la fuga. Durata però pochi minuti perché gli agenti di Polizia, dopo averlo inseguito e speronato, l’hanno bloccato e poi arrestato. Nel cofano della ...

auto ibride - Tutte quelle da comprare nel 2019 - FOTO GALLERY : Lo scorso anno sono state immatricolate ben 87.032 Auto ibride (il dato comprende anche le range extender, in genere computate tra le elettriche pure) con una crescita complessiva del 30% rispetto al 2017. La migliore performance arriva dalle ibride plug-in, che con 4.569 unità registrano un incremento del 59,4%, alcune delle quali, quelle con emissioni di CO2 fino a 70g/km, beneficiano ora del nuovo ecobonus di 2.500 e 1.500 euro, ...

Appartamenti - auto di lusso e locali nel Centro di Roma : sequestro da 30 milioni ai Casamonica e alla 'ndrangheta : Dieci Appartamenti, 24 auto anche di lusso, 21 tra società e imprese e 25 complessi aziendali. Beni per 30 milioni di euro sono stati confiscati ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti ...

Evasione fiscale milionaria - immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni : Un'Evasione fiscale milionaria, immatricolazioni fraudolente nel commercio on-line di auto di lusso e 835 persone truffate in 18 regioni: sono i numeri dell' operazione "Cars lifting" condotta dalla GdF di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine. Nelle scorse ore sono stati eseguiti arresti e ingenti sequestri di immobili e valori in tutt'Italia. Decine sono gli indagati.