Lavoro | a gennaio aumentano i contratti a tempo indeterminato | +110% sull' anno

L'Istat rivede al ribasso il Pil 2018. Lavoro : a gennaio aumentano gli occupati - ma calano donne e giovani : - Ancora notizie in bianco e nero dall'economia. L'Istat, infatti, ha riveduto al ribasso le stime del Pil italiano nel 2018: +0,9%, in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Un dato ...

Disoccupazione stabile in Italia : a gennaio ferma al 10 - 5% ma sale quella giovanile. Sono soprattutto uomini a trovare Lavoro : A gennaio 2019 è cresciuto lievemente il numero di occupati rispetto a dicembre 2018 (+0,1%, pari a +21 mila unità), nel complesso però, il tasso di Disoccupazione, secondo l’Istat, rimane stabile al 10,5%. È quanto emerge dal bollettino mensile dell’Istituto di Statistica, secondo cui il trend degli occupati è determinato da un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+56 mila), mentre si osserva un calo dei contratti a termine (-16 ...

Lavoro : a gennaio + 21.000 occupati - ma calano donne e giovani : Ancora notizie in bianco e nero dal mondo del Lavoro. Secondo i dati dell'Istat, a gennaio 2019 si sono registrati più 21.000 posti di Lavoro, soprattutto quello stabile: 56.000 dipendenti fissi in ...

Lavoro - Istat : +21.000 occupati a gennaio : 10.28 Dopo lo stallo di dicembre,l'occupazione segna a gennaio un aumento dello 0,1% su dicembre 2018 (+21.000 unità). Crescono soprattutto i dipendenti fissi di sesso maschile, mentre diminuiscono quelli a termine e gli autonomi. Tasso occupazione fermo al 58,7%.Così l'Istat Stabile su base mensile, al 10,5%, il tasso di disoccupazione, che invece aumenta dello 0,3% per i giovani, attestandosi al 33%. Un livello lontano dai picchi (43%) ...

Brasile : creati 34.313 nuovi posti di Lavoro regolari a gennaio 2019 : Brasilia, 28 feb 22:16 -, Agenzia Nova, - L'economia brasiliana ha generato 34.313 posti di lavoro regolari a gennaio del 2019. Lo riferisce il ministero dell'Economia diffondendo..., Brb,

Da gennaio 56 morti sui luoghi di Lavoro : Il lavoro uccide. Un enorme paradosso col quale però dobbiamo fare i conti. Come sempre a scattare la fotografia di un fenomeno allarmante, sono i numeri. Impietosi. Da gennaio al 7 febbraio del 2019 ,...

Da gennaio a oggi sono 56 i morti sui luoghi di Lavoro : Gli ultimi due sono i cantonieri investiti mentre stavano pulendo dei fossi lungo la strada provinciale 595 a Villareggia, nel Torinese. Le vittime sono Giuseppe Butera, 62 anni di Chivasso e Giuseppe ...

Usa - a gennaio 304mila nuovi posti di Lavoro. Quasi il doppio del previsto : POLITICA MONETARIA 30 gennaio 2019 Fed cauta sui prossimi rialzi: resterà «paziente» sui tassi La politica accomodante della Fed I segnali positivi per l'economia, stando agli investitori, non ...

Usa - creati 304mila posti di Lavoro a gennaio. Disoccupazione al 4% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto, a gennaio, sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di Disoccupazione ...

Le offerte di Lavoro del settore privato in Valle d'Aosta Le offerte di Lavoro del settore privato in Valle d'Aosta diffuse il 30 gennaio ... : ... indispensabile laurea magistrale in economia ottima conoscenza degli strumenti office possesso patente b. contratto: tipologia del contratto da definire a seconda delle caratteristiche della/del ...

USA : stima ADP gennaio oltre attese +213 mila posti di Lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 213 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

