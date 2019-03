La console Google Stadia non è mai esistita | le origini di un progetto pensato per lo

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Tranquilli, cari appassionati geek, laè stata effettivamente annunciata tra le luci e i colori della GDC 2019 di San Francisco. Semplicemente, la visione sul futuro del gaming del colosso di Mountain View è assai diversa da quella che si aspettava una certa frangia di utenza. In particolare quella più conservatrice., infatti, non è unatradizionale: come vi ho spiegato in questo articolo, si presenta come una piattaforma in streaming dotata di un controller dedicato, che consente di giocare su ogni dispositivo; cambiandolo velocemente alla bisogna.Laè quindi di per sé una chimera, almeno tecnicamente. Chi sognava di stringere tra le mani un dispositivo di ferro e silicio rimarrà deluso, in favore di una filosofia tutta fondata sulla connessione di rete e la versatilità dell'offerta. Interrogato dai colleghi del ...

