Falla in Google Chrome | basta aggiornare

Dati login alla mercé degli hacker : grave Falla di Google Chrome - poi corretta : Una minaccia a dir poco pericolosa ha insidiato Google Chrome, fino all'aggiornamento di gennaio (se non l'aveste ancora portato a termine, ecco un motivo in più per farlo subito). La vulnerabilità è stata scoperta lo scorso dicembre da Positive Technologies, un'azienda operante nel settore della sicurezza informatica, che ha prontamente messo al corrente il colosso di Mountain View affinché potessero essere fatte tutte le correzioni del ...