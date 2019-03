Cinema al MAXXI | il documentario Selfie reale in tutto e per tutto

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) È un'estate torrida in Campania. Nel Rione Traiano di Napoli, i sedicenni Alessandro e Pietro vivono la loro adolescenza. Alessandro fa il cameriere in un bar; guida il motorino con una mano sola trasportando nell'altra, alla stregua dei più bravi equilibristi da circo, un vassoio che scoppia di tazzine di caffè.Pietro invece ha studiato per diventare parrucchiere ma non riesce a trovare lavoro. I due sono molto amici, ed erano amici anche di Davide Bifolco, coetaneo ucciso da un carabiniere che una notte gli ha sparato alle spalle, scambiandolo per un latitante in fuga.Il regista Agostino Ferrente affida ai due giovani ragazzi il compito di riprendere la loro vita con l'oggetto quotidiano per eccellenza, uno smartphone, e di raccontarsi attraverso una delle principali modalità narrative delle nuove generazioni, il. Da qui il titolo del ...

