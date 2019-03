Ue | maxi-multa a Google per abuso di posizione dominante

Defrel : in arrivo una maximulta dopo la folle notte e l’incidente : E’ in arrivo una maxi multa per il calciatore Gregoire Defrel, da parte della sua squadra di appartenenza, la Sampdoria. Come si apprende da fonti blucerchiate dopo la folle notte conclusasi con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e la sua auto distrutta, nei suoi confronti verrà emesso un provvedimento come previsto dal codice comportamentale interno. Il giocatore è rimasto illeso dopo la fuga per evitare il ...

Antitrust - maxi multa a Ryanair e Wizz Air per policy sui bagagli a mano : Buone notizie per i viaggiatori. Portare il bagaglio a mano in cabina è un diritto dei passeggeri e non può essere considerato un servizio a pagamento aggiuntivo. A dirlo è l'Antitrust che ha multato ...

Il pappagallo del video di Gabbani finisce in tribunale : «Il proprietario rischia maximulta». Ecco perché : Vi ricordate il pappagallo Antoneddu , l'esemplare di pappagallo Ara gialloblù usato da Francesco Gabbani nel videoclip della sua canzone Pachidermi e pappagalli ? Il caso di Antoneddu, una star del ...

maxi-multa per Tinder : "Discrimina gli over 30" : Ventitré milioni di guai, o meglio di dollari di multa per Tinder . Già, la celebre app di incontri - forse la più popolare e conosciuta del mondo - è stata condannata da un Tribunale della California, a pagare una salata, anzi salatissima sanzione. Il motivo? La piattaforma di dating penalizzerebbe, discriminandoli, gli utenti che hanno ...

Mastercard - maxi multa da Ue : maxi multa dalla Commissione europea a Mastercard . La Dg Concorrenza ha multato la società attiva nei sistemi di pagamento per circa 570 mln di euro , per aver "limitato la possibilità dei ...

Google - maxi multa in Francia : La Francia ha multato Google per 50 milioni di euro , 56,8 milioni di dollari, per aver violato le leggi Ue sulla protezione dei dati. L'agenzia francese per la protezione dei dati CNIL ha accusato ...

Google - maxi multa da 50 milioni di euro in Francia per sfruttamento dei dati personali : E' la prima sanzione dopo l'entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo per la privacy. Il colosso Usa è accusato di non avere informato a dovere gli utenti sul trattamento dei dati

