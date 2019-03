Sequestro Mare Jonio | i pm di Agrigento a Lampedusa per gli interrogatori

Migranti - nave Mare Jonio sotto Sequestro. Iniziati gli interrogatori | : La Procura, che indaga contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha notificato il sequestro dell'imbarcazione della ong Mediterranea, approdata ieri con 49 persone a bordo. La ...

Mare Jonio sotto Sequestro - non ci sono indagati. Ong : “Non abbiamo violato la legge” : I 50 migranti hanno trascorso la notte nel centro d'accoglienza di Lampedusa. L'armatore ha replicato al ministro degli Interni: "Noi salviamo vite in Mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini. Nave italiana, porto italiano, giusto? abbiamo anche il via libera del sindaco di Lampedusa, che non mi pare sia esattamente di estrema sinistra"Continua a leggere

Migranti - nave Mare Jonio sotto Sequestro. Gdf convoca il comandante - : La Procura, che indaga contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha notificato il sequestro probatorio dell'imbarcazione della ong Mediterranea Saving Humans, approdata ieri con ...

Sequestro Mare Jonio - notifica a comandante : Il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone è stato convocato nella notte nella caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa . Le Fiamme gialle gli hanno notificato il provvedimento di ...

**Migranti : comandante Mare Jonio convocato da Gdf - notificato Sequestro nave** : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone è stato convocato nella notte nella caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa. Le Fiamme gialle gli hanno notificato il provvedimento di sequestro probatorio della nave arrivata ieri sera al molo commerciale dell'i

Mare Jonio entra in porto - Sequestro probatorio nave : Mi è crollato il mondo addosso. Ma da allora ho smesso di credere in Babbo Natale. Questo presunto salvataggio di questa nave gestita dai centri sociali era organizzato da giorni ", accusa. "Oggi ...

Migranti - ok a sbarco Mare Jonio. Procura dispone Sequestro nave | : L'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è entrata nel porto di Lampedusa. Aperto fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: Sequetsrata ...

Migranti - ok a sbarco Mare Jonio. Viminale annuncia Sequestro | : L'imbarcazione della Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è entrata in porto. La Procura indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: Conto su arresto ...

Mare Jonio - il pugno di ferro del pm Patronaggio : inchiesta e Sequestro della Ong : Contro la Mare Jonio, la Ong che in barba alle leggi italiane e alla zona Sar libica ha recuperato lunedì 19 immigrati alla deriva su un gommone, ora si muove la procura di Agrigento, guidata dal pm Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo - ad ora a carico di ignoti - con l'ipotesi di reato di

Mare Jonio - Salvini : “I migranti a Lampedusa? Se ci sarà Sequestro della nave possono sbarcare” : “Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della ...