Salario minimo | Treu | Cnel | | ' Massimo coinvolgimento delle parti sociali'

Salario minimo da meno di 300 a più di 2mila euro : ecco il quadro in Europa : MILANO - Presenti in 22 Stati europei su 28 - assenti in Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia - le retribuzioni minime nazionali sono una rappresentazione plastica di quanto siano ...

Di Maio e Salario minimo orario a 9 euro : la proposta fra pochi giorni in aula al Senato : Il M5S tra pochi giorni vuole depositare in aula al Senato una proposta di legge per garantire il salario minimo orario ai lavoratori dipendenti. In alcune zone d'Italia la retribuzione oraria non supera gli 8 euro. La situazione è maggiormente preoccupante per chi vive al Sud Italia e nelle isole. Il vice premier grillino ha asserito che in tutta europa viene garantita la retribuzione minima oraria, l'Italia non deve essere sempre l'ultimo ...

Ambiente - Fico vede Masset : “Al centro priorità su clima e Salario minimo” : Un incontro “cordiale, il primo dal rientro dell’ambasciatore in Italia. Si è parlato di cooperazione fra Camera e Assemblea nazionale ma soprattutto di Europa. Due i temi principali sul tavolo: clima e salario minimo europeo, all’interno di un discorso su Ambiente e questioni sociali che sono priorità per l’Unione europea”. E’ quanto viene riferito da fonti di Montecitorio, al termine dell’incontro tra ...

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve Salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Salario minimo - Di Maio alle forze politiche : "Votiamo uniti la nostra legge" : "Sul Salario minimo già vedo che qualcuno ha cominciato, come si suol dire, a buttarla in caciara. Gran parte dei Paesi Ue ha una legge in materia. L'Italia non può restare sempre l'ultima della fila".

Salario minimo - quanto spenderemo per colf e badanti : Se passasse la proposta M5S del Salario minimo a 9 euro per tutti, il costo per le famiglie con colf o badanti aumenterebbe fino al 230%. L’associazione dei datori di lavoro, Assindatcolf: «Con il Salario minimo si incentiva il lavoro in nero»

Con il Salario minimo M5S la colf costerebbe fino al 230% in più : Bella l'idea grillina di proporre il salario minimo garantito di 9 euro l'ora. Bella, ma quante controindicazioni. Come succede quasi sempre con le proposte partorite dal Movimento 5 Stelle, si finisce per non fare i conti con la realtà. Nel caso del salario minimo, in cui Luigi Di Maio ha detto più volte di credere fortemente, ci sono almeno un paio di problemi che finirebbero da un lato per impoverire gli italiani e dall'altro per incentivare ...

Di Maio da Zagabria lancia la proposta del Salario minimo europeo : Zivi Zid, Muro umano,, una formazione politica croata definita populista e antisistema, che ha tre, su 150, deputati al Parlamento di Zagabria e che è accreditata di circa il 12 per cento di consensi ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio lancia anche in Ue il Salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Zagabria, ha lanciato il salario minimo europeo unico: ""L'Ue si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la dignità e i diritti di tutti i lavoratori in Europa, e stabilire un salario minimo europeo". In vista delle Elezioni europee di maggio, insieme a Zivi Zid, Kukiz '15, Akkel e Liike Nyt, il M5S vuole creare una coalizione a cinque.Continua a leggere

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Reddito di cittadinanza e Salario minimo - le polemiche facili (e sbagliate) : Nel dibattito sul Reddito di cittadinanza e, oggi, sul salario minimo, si è affermata una nuova categoria di commentatore: il pianificatore sovietico inconsapevole. Si tratta di quel tipo di editorialista o opinionista da talk show che di solito è privo di ogni conoscenza di economia, ma si ritiene comunque titolato a dare lezioni di politica economica, di solito con una certa sicumera. Di fronte a ogni problema il pianificatore sovietico ...