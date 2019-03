Nicoletta Indelicato è morta Marsala | due arresti | ' uccisa per un vecchio flirt'

Nicoletta Indelicato è stata uccisa e il suo corpo dato alle fiamme : confessano un uomo e un donna : Nicoletta Indelicato è stata uccisa e il suo corpo è stato dato alle fiamme. La giovane donna era scomparsa domenica notte da Marsala, Trapani, dopo essere uscita con un'amica. Due persone sono state ...

Nicoletta Indelicato - la 25enne brutalmente uccisa in Sicilia da una coppia di fidanzati : è stata carbonizzata per una rivalità d’amore [GALLERY] : 1/9 ...

Marsala - Nicoletta Indelicato uccisa e data alle fiamme. Confessano i due fermati : Marsala, Trapani,, 20 marzo 2019 - Era scomparsa nel nulla la notte di domenica scorsa, Nicoletta Indelicato , 25 anni. E stanotte i carabinieri hanno trovato il suo corpo carbinizzato nelle campagne ...

Nicoletta Indelicato : trovata morta la 25enne di Marsala/ Due arresti per omicidio : Nicoletta Indelicato è stata trovata senza vita nelle campagna di Marsala: due ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di omicidio

Marsala - trovato il corpo di Nicoletta Indelicato. Due fermati : Marsala, Trapani,, 20 marzo 2019 - Era scomparsa nel nulla la notte di domenica scorsa, Nicoletta Indelicato , 25 anni. E stanotte i carabinieri hanno trovato il suo corpo nelle campagne marsalesi di ...

Scomparsa a Marsala - trovata morta Nicoletta Indelicato : arrestati per omicidio un uomo e una donna : I carabinieri hanno arrestato due persone - in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla procura di Marsala - per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane Scomparsa tra sabato e domenica scorsi a Marsala dopo essere uscita con una amica, il cui corpo è stato ritrovato dagli investigatori in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne della zona.--In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati ...

Marsala - ritrovata morta Nicoletta Indelicato : due arresti per omicidio : E' stata ritrovata morta Nicoletta Indelicato la 25enne scomparsa da Marsala domenica scorsa. Arrestate due persone per omicidio.

Marsala. Omicidio di Nicoletta Indelicato : arrestati Carmelo Bonetta e Margareta Buffa : Le indagini dei Carabinieri sono partite subito dopo la scomparsa di Nicoletta Indelicato, avvenuta sabato sera. La ragazza di 25

Trapani - esce con un'amica e scompare nel nulla : si cerca Nicoletta Indelicato : A Marsala , rinomato comune in provincia di Trapani, l'intera cittadina è in apprensione per una ragazza di 25 anni scomparsa nel nulla nella notte tra sabato e domenica scorsa, quando è uscita con un'...

Chi l'ha vista? Lei è Nicoletta Indelicato - 25 anni : Marsala - Non si hanno più notizie da sabato notte, a Marsala, di una ragazza di 25 anni, Nicoletta Indelicato, che abita con i genitori nel centro cittadino di Marsala. A diffondere la notizia, ...