Nazionale | Biraghi | Cori di Cagliari inaccettabili | il diritto di parola crea

Nazionale - Biraghi : “Cori di Cagliari inaccettabili - giocando a Udine impossibile non pensare ad Astori” : Il terzino della Fiorentina e della Nazionale, Cristiano Biraghi, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dal ritiro di Coverciano: “Penso che Mancini sia stato bravo ad adattare tutte le caratteristiche dei giocatori, costruendo a tre e alzando i terzini. Per me è un modo che va bene, risalta le mie qualità, ma penso sia congeniale a tutta la squadra. Ci sono state vittorie e prestazioni importanti e in casa abbiamo messo ...