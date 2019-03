Marsala Omicidio di Nicoletta Indelicato | arrestati Carmelo Bonetta e Margareta Buffa

Scomparsa a Marsala - trovata morta Nicoletta Indelicato : arrestati per omicidio un uomo e una donna : Nicoletta Indelicato, 25 anni, era uscita di casa nella notte tra sabato e domenica e non era più rientrata: il suo corpo è stato trovato ieri sera. Per gli inquirenti si tratta di omicidio: per questo sono stati fermati un uomo e una donna di 34 e 29 anni.Continua a leggere