Di Maio | De Vito fuori da M5S

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «È fuori dal Movimento» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «È fuori dal Movimento» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Stadio Roma - Di Maio : "Vicenda De Vito è un insulto a ogni attivista del M5S" : 'Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a ...

De Vito arrestato - Di Maio : 'E' fuori dal M5S' : Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe ...

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...

MARCELLO DE VITO ARRESTATO PER TANGENTI/ Stadio Roma - Di Maio "espulso dal M5s" : Nuovo Stadio Roma, MARCELLO De VITO ARRESTATO per corruzione e TANGENTI: Di Maio 'presidente Assemblea Campidoglio è espulso dal M5s, vergogna'

Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito - M5S - . Di Maio : "E' fuori" : E' stato arrestato Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma. E' indagato per corruzione: avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma del costruttore Luca Parnasi . Nell'...

Stadio Roma - Di Maio : De Vito fuori da 5S : 10.36 "Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri". Lo afferma Luigi Di Maio, vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle. "De Vito - prosegue Di Maio - non lo caccio io,lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali,i nostri anticorpi. Ciò che ha sempre distinto il Movimento dagli altri partiti è la ...

Stadio Roma : Di Maio - De Vito fuori da M5S : Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è - ribadisce il capo politico del M5S - una questione Di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, ...

Di Maio ha commentato l'arresto di De Vito - M5s - : 'Un insulto a tutti noi' : 'Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a ...

Arresto De Vito - Di Maio 'Fuori dal M5s'. Il Pd 'Noi garantisti ma Raggi si dimetta' : La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti'. Tra le fila del Pd c'è chi chiede passo indietro della giunta Raggi, un inVito che anche il sindaco ...

Di Maio ha commentato l'arresto di De Vito (M5s) : "Un insulto a tutti noi" : "Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del Movimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto". È quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, a proposito dell'arresto del presidente del Consiglio comunale in Campidoglio Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta ...

Di Maio : De Vito è fuori dal M5S - mi assumo io responsabilità : Roma – “Marcello De Vito e’ fuori dal MoVimento 5 Stelle. Mi assumo io la responsabilita’ di questa decisione, come capo politico, e l’ho gia’ comunicata ai probiviri”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio. “Non e’ una questione di garantismo o giustizialismo- spiega Di Maio-, e’ una questione di responsabilita’ politica e morale: e’ evidente che anche solo essere arrivati a ...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «Fuori dal M5s» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...