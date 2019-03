Con i nuovi dispositivi Elvox Videocitofonia di Vimar il tuo orizzonte si amplia

Maneskin a Roma e Macerata : i nuovi Concerti del tour estivo e il calendario aggiornato : nuovi concerti si aggiungono al tour estivo dei Maneskin. Dopo il sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, si aggiunge un nuovo appuntamento nella stessa location. Oltre al 23 giugno 2019, i Maneskin saranno a Roma anche il giorno successivo, il 24 giugno, nella stessa location. La seconda data di Roma si aggiunge così a quelle già previste nel calendario della tournée insieme ad un live in programma a ...

Prime foto di Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini sul set di Aosta cirCondato dai fan : a quando i nuovi episodi? : Dal set di Aosta giungono le Prime foto di Rocco Schiavone 3. Le riprese della terza stagione, iniziate la scorsa settimana (come riporta Cross Production, casa di produzione della serie insieme a Rai Fiction), sono entrate nel vivo. Gli scatti mostrano Marco Giallini nei panni del vicequestore romano mentre si aggira tra le strade innevate della città. Molti i fan e i curiosi che si sono avvicinati all'attore per riuscire a scattargli una foto ...

I nuovi iPad a Confronto Con le precedenti versioni : Che cosa cambia tra le nuove generazioni dei tablet iPad Mini e iPad Air nel confronto con i precedenti modelli ovvero iPad Mini di quarta generazione di quattro anni fa e iPad Pro sempre da 10,5 pollici del 2017? Scendiamo nel dettaglio con un confronto completo che riepiloga tutti i cambiamenti a livello hardware e software portati dai nuovi arrivi. iPad Mini 5a generazione (2019) vs iPad Mini 4a generazione (2015) Partiamo dal tablet più ...

Conto corrente Arancio e antiriciclaggio - cosa rischiano i nuovi correntisti : Conto corrente Arancio e antiriciclaggio, cosa rischiano i nuovi correntisti Il Conto corrente Arancio, succursale italiana della banca olandese ING Bank, è stato bloccato da Bankitalia con un apposito provvedimento diffuso il 12 marzo 2019. La causa? Carenze relative alla normativa antiriciclaggio. Con il provvedimento in essere non sarà possibile aprire nuovi conti correnti con Conto Arancio. Tale imposizione è la diretta conseguenza di ...

Somec - acquisiti nuovi Contratti pluriennali per oltre 26 milioni di euro : Somec , ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini in opzione, nell'ambito Marine Glazing. Gli ordini ricevuti entrano nell'...

Irrompono nuovi iPad Air e iPad Mini Con Apple pencil il 18 marzo ma il prezzo è anacronistico : Un po' a sorpresa i nuovi iPad Air e iPad Mini di quinta generazione sono stati lanciati oggi 18 marzo. Che qualcosa bollisse in pentola proprio in questa data, lo avevamo già intuito dalle prime ore della mattinata, quando l'Apple Store era andato off-line per consentire il suo aggiornamento con le nuove vetrine. Il nuovo hardware non smentisce la filosofia Apple di prodotti premium ma neanche la politica di prezzo degli esemplari è cambiata di ...

PharmaNutra firma nuovi accordi Con Renapharma e Fresenius Kabi Austria : Continua il processo di espansione sui mercati esteri per PharmaNutra , azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, che la scorsa settimana ha comunicato agli ...

Bollo auto : in vista nuovi aumenti che Confermano il pessimo andamento degli ultimi 5 anni : E’ arrivato il momento di ripensare la tassa di possesso per cercare di stimolare il comparto automotive e alleggerire il peso fiscale che grava sugli automobilisti Negli ultimi 5 anni, il Bollo auto – conosciuto anche come tassa di possesso – ha visto crescere il proprio costo in maniera esponenziale toccando un +19,8%, secondo i dati snocciolati da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, e per il futuro gli specialisti del settore ...

UEFA - ufficiale : aperta indagine Contro Cristiano Ronaldo - i nuovi dettagli! : UEFA Cristiano Ronaldo- La notizia trapelava con grande insistenza dalla Spagna, ora è diventata anche ufficiale: l’UEFA ha aperto un’indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo dopo la sua esultanza decisamente sopra le righe dopo la vittoria della Juventus nella sfida contro l’Atletico Madrid. Un’esultanza giudicata decisamente sopra le righe. L’UEFA emetterà sentenza il prossimo 21 […] More

Sega svela nuovi Contenuti e informazioni su Team Sonic Racing : Durante il SXSW, Sega è stata protagonista del panel annuale "Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog", in cui il Team di Sonic ha svelato nuovi contenuti della prossima esperienza di corsa in stile arcade, Team Sonic Racing, oltre a nuove informazioni sull'iconico stile musicale del franchise di Sonic. Tra i relatori del panel c'erano Takashi Iizuka, a capo del Team Sonic, il Sr. Community Manager, Aaron Webber, il Director of Product ...

Samsung presenterà nuovi modelli della gamma Galaxy A Con un evento globale il 10 Aprile : Il prossimo 10 Aprile Samsung ha in programma un evento globale dedicato agli smartphone di fascia media della gamma Galaxy A che si terrà in contemporanea a Bangkok, Milano e San Paolo. Dopo l'annuncio di Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50 al MWC 2019, il colosso sudcoreano potrebbe presentare in questa occasione altri modelli della stessa fascia come Galaxy A40, Galaxy A60 e Galaxy A90. L'articolo Samsung presenterà nuovi modelli della gamma ...

Conto Arancio ING è sicuro dopo blocco su nuovi clienti deciso da Banca d'Italia? : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile Conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Banca d'Italia, a ...

Resistenza antibiotici - presto nuovi farmaci Contro super batteri : Il triste primato di morti per antibiotico Resistenza spetta all’Italia: oltre 10mila. presto nuovi 4 antibiotici contro i super batteri killer

A Sky un vertice Con Cassa Depositi e i presidenti della A : "Fronte comune per nuovi stadi e lotta ai pirati" : Come Fabrizio Palermo, amministratore delegato e direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, la Cassaforte di denaro pubblico controllata dal ministero dell'Economia,. Come Andrea Abodi, ...