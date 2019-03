Castle Crashers Remastered arriverà su PS4 e Nintendo Switch quest' estate

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) In seguito ad alcuni recenti rumor, The Behemoth ha ora confermato che il beat'em up a scorrimento orizzontaleapproderà sue PS4. La versione rimasterizzata è disponibile da qualche anno anche su Xbox One.Come segnala Destructoid, assieme al supporto 1080p e 60fps, avrete accesso a personaggi bonus come Pink Knight, Necromancer e Blacksmith, senza dover ricorrere a nessun DLC.Sembra probabile che The Behemoth un giorno deciderà di realizzare un sequel, ma per ora lo studio sta lavorando a Game 5 e spera di condividere maggiori informazioni "nel corso di'anno". In un futuro molto più immediato,sarà giocabile sue PS4 al PAX East a fine mese.Leggi altro...

