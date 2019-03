Apex Legends | un video gameplay ci mostra Octane

Apex Legends : è possibile ricevere materiali al posto delle ricompense delle loot box - semplicemente impostando il Belgio come regione : Se siete in possesso del battle pass di Apex Legends ma non vedete di buon occhio le loot box, allora forse questo trucchetto può fare al caso vostro. In effetti alcuni utenti hanno trovato il modo di ricevere generose quantità di materiali per il crafting al posto di affidarsi alla casualità delle loot box.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il Belgio ha recentemente messo al bando le loot box (in quanto considerate come forma di gioco ...

Apex Legends spinge la modalità Trio - messa da parte l’idea Solo e Duo? : Di parole su Apex Legends se ne sono spese parecchie nel corso dell'ultimo mese. D'altronde un titolo capace di calamitare le attenzioni di oltre cinquanta milioni di utenti nel giro di due settimane scarse non può che finire irrimediabilmente in prima pagina su siti e riviste specializzate. Un appeal enorme che è dettato chiaramente da un gameplay magnetico curato minuziosamente da Respawn Entertainment e supervisionato da Electronic ...

I giocatori di Apex Legends hanno votato le loro "zone di lancio" preferite : Come riporta Dexerto, i giocatori di Apex Legends hanno votato le loro "zone di lancio" preferite nella mappa Kings Canyon, decidendo le location più popolari e anche quelle non così popolari.Scegliere dove atterrare in qualsiasi battle royale può essere una decisione complicata, e tutto si riduce alle preferenze personali. Ma molti giocatori avranno almeno un posto dove andare, dove sanno che il bottino è in genere buono e che conoscono come il ...

Arriva “Frontiera Selvaggia” - la prima stagione di Apex Legends : La caccia è aperta. Da oggi gli appassionati di Apex Legends possono avventurarsi in Frontiera Selvaggia, la prima delle quattro Stagioni del gioco che si succederanno nel corso dell'anno. Nei tre mesi della prima stagione i videogiocatori potranno accumulare più di cento oggetti unici con cui ampliare la propria esperienza di gioco e conservarli, anche dopo la fine della stagione, per continuare le proprie missioni con tanti contenuti ...

Parte la Stagione 1 di Apex Legends il 19 marzo : ecco a che ora inizia e tutti i contenuti : Dopo tanto vociare e una discreta dose di rumor, la Stagione 1 di Apex Legends è finalmente pronta a cambiare per sempre il volto dell'ultimo fenomeno Battle Royale. Fenomeno nato da appena due mesi come free-to-play, da scaricare quindi gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E che è stato creato dai ragazzi di Respawn Entertainment, team che ha dato i natali anche alla saga sparacchina di Titanfall, raccogliendo fin da subito un ...

Respawn ha risposto alle critiche di alcuni utenti sui contenuti del Battle Pass di Apex Legends : Apex Legends è sicuramente uno dei titoli del momento, il noto Battle royale, creato dagli sviluppatori di Titanfall, ha sbaragliato la concorrenza affermandosi immediatamente sul mercato. Tuttavia, come segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, dopo la presentazione ufficiale della Stagione 1 di Apex Legends, alcuni utenti si sono lamentati tramite Reddit della mancanza di contenuti. La casa di sviluppo Respawn Entertainment ha subito ...

Apex Legends : tutti i dettagli della Stagione "Frontiera Selvaggia" : Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, Respawn Entertainment ha finalmente annunciato l'inizio della prima Stagione di Apex Legends, che prende il nome di 'Frontiera Selvaggia'. L'...

Apex Legends Pass Battaglia Stagione 1 : Prezzi - ricompense e contenuti : La Stagione 1 di Apex Legends è ufficialmente iniziata, in concomitanza è stato reso disponibile il Pass Battaglia Frontiera Selvaggia, a seguire vi riportiamo tutte le informazioni. Apex Legends: Pass Battaglia Stagione 1 Il Pass ha un costo di 950 monete nella versione Standard o 2.800 Monete per il Bundle, quest’ultima contenente i 25 livelli della prima Stagione. Il Pass Battaglia può essere acquistato solo nel ...

Videogame Apex Legends - in arrivo la Season 1 e Octane : Apex Legends è una leggenda! È entrato con prepotenza nel panorama videoludico e intente restarci. Si credeva che ormai il genere Battle Royale fosse stato trito e ritrito, ma a quanto pare ci si sbagliava e la lezione l'ha data la casa produttrice Respawn e i numeri che ha ottenuto. È stato lanciato così, dal nulla, due mesi fa e il gioco ha più di 50 milioni di giocatori. Strategia di Respawn per Apex Legends A questo punto ci si chiede che ...

Alcuni utenti di Apex Legends segnalano i primi ban hardware permanenti : Respawn Entertainment ha attuato una vera e propria guerra ai cheater che infestano il battle royale Apex Legends, che ha quanto pare sta funzionando in quanto diversi utenti colti sul fatto hanno espresso il loro disappunto in rete.Come riporta Comicbook, diversi utenti si sono lamentati su Reddit, affermando di essere incappati in hardware ban permanenti. Per chi non lo sapesse si tratta di una forma di ban che rende molto difficile collegarsi ...

Avengers Endgame incontra Apex Legends in un fantastico trailer fan made : L'universo dei Batte Royale ha ricevuto un recente scossone con l'uscita di Apex Legends. Dopo averci regalato i due capitoli sparacchini di Titanfall, Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno sfidato a muso duro il fenomeno Fortnite di Epic Games, confezionando uno shooter online da poter scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uno shooter che, come già vi dicevo, è riuscito ad impensierire seriamente il ...

I giocatori di Apex Legends chiedono il region lock sulla Cina : Apex Legends è il nuovo battle royale del momento, con i suoi oltre 50 milioni di utenti registrati. Ebbene, come riporta Thegamer, il titolo è così popolare da incorrere nella famigerata piaga dei cheater, problema che affligge ogni gioco competitivo online che si rispetti, e contro cui le software house lottano ogni giorno a suon di ban. Questo fenomeno, in Apex Legends, è in costante aumento, complice anche la costante popolarità che il gioco ...

Octane potrebbe presto fare ritorno in Apex Legends : Un nuovo personaggio, conosciuto col nome di Octane nella community di gioco, potrebbe presto fare ritorno in Apex Legends, stando a quanto segnala Twinfinite.Come possiamo vedere infatti sono comparse in gioco delle misteriose pedane sulle quali si può saltare raggiungendo un'altezza ragguardevole. Quella di posizionare delle pedane simili, capaci di aumentare le possibilità di spostamento dei giocatori, è un'abilità proprio di Octane, per cui ...

Apex Legends stuzzica i giocatori - appaiono i Jump Pad : Octane in arrivo? : I tempi per l'esordio della stagione uno di Apex Legends sembrano essere ormai più che maturi: numerosi sono infatti i leak e le indiscrezioni che si sono palesati in giro per la rete, con Respawn Entertainment ed Electronic Arts che però non hanno voluto sbottonarsi in merito, mantenendo il più stretto riserbo. Chiaro è che ovviamente non passerà molto tempo prima che il Battle Royale fiondi i giocatori in questa nuova sfida, e che qualcosa si ...