Alba Parietti | il figlio finito in ospedale dopo essere stato morso da un cane

Alba Parietti - paura dopo la puntata dell'Isola : corre in ospedale da figlio : Momenti di paura per Alba Parietti . L'opinionista dell'Isola dei Famosi, ha fatto preoccupare i suoi fan annunciando su instagram che il figlio Francesco Oppini è finito in ospedale. Il ragazzo, per ...

Alba Parietti preoccupa i fan : il figlio Francesco finisce in ospedale : Alba Parietti in clinica dopo l’Isola: il figlio Francesco in ospedale Brutta disavventura per Alba Parietti. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha fatto preoccupare i fan annunciando sul suo profilo Instagram che il figlio Francesco Oppini è finito in ospedale. Il ragazzo, per difendere il cagnolino Venghi, è stato aggredito da un cane lupo. I due cani si sono scontrati a vicenda, tanto che il cagnolino di Alba Parietti ha ...

Alba Parietti felice per la carriera del figlio Francesco : Sempre restia a manifestazioni di affetto nei confronti del figlio, Alba Parietti non è riuscita a contenere l'orgoglio per la carriera televisiva che Francesco Oppini è riuscito a costruirsi senza ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Soleil è una ragazza in gamba" : Il suo comportamento da leader aveva creato una spaccatura tra lei e il resto del cast all'Isola dei Famosi, così Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aspramente criticata da una delle opinioniste del programma, Alba Parietti.L'Alba nazionale ha tuttavia voluto correggere il tiro direttamente dal suo Instagram, in seguito ad alcuni attacchi da parte dei fan della fidanzata di Jeremias Rodriguez: “Scusate, ma proprio ...

Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi - Alba Parietti cambia idea : “È in gamba” : Isola dei famosi, Soleil Sorge contro tutti: Alba Parietti spiega perché ha criticato la naufraga durante la diretta A l’Isola dei famosi si è creata un’evidente spaccatura tra Soleil Sorge e il resto dei naufragi. Con quelli che hanno contestato il suo ruolo di leader l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha discusso animatamente in queste settimane. […] L'articolo Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi, Alba ...

Alba Parietti non perdona Soleil. E la asfalta : All'Isola dei Famosi, Alba Parietti prova a mettere gli ossicini in fila indiana a una presuntuosa, altezzosa e antipatica Soleil Sorgè. In settimana l'ex corteggiatrice ha ricoperto di insulti ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti contro Soleil : 'Dal basso si può salire - dall'alto si può solo scendere' : Soleil Sorgè è una dei leader più 'odiati' dell' Le polemiche della scora settimana sono ancora calde, con Soleil che ha utilizzato dei toni molto duri che non sono piaciuti in particolare ad Alba ...

Alba Parietti : età - incidente e figlio. La carriera | Isola dei Famosi : Alba Parietti: età, incidente e figlio. La carriera | Isola dei Famosi Chi è Alba Parietti e vita privata Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961. Ha debuttato nel mondo dello teatro nel 1977 con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wild. Dopo tre anni Alba inizia a lavorare nelle radio e nelle televisioni locali piemontesi, affiancata anche da Piero Chiambretti. Nel 1981 sposa l’attore Franco Oppini e l’anno seguente nasce il ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : “Corona? Forse va curato. Sulla Marcuzzi non infierisco ma sono felice che l’azienda abbia preso posizione” : “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti rilascia una lunga intervista a Repubblica per parlare del “caso Isola dei Famosi” che ha tenuto banco in questi giorni: il video messaggio di Corona a Riccardo Fogli che è costato al capo progetto Magnolia, Farina, l’uscita dal programma, insieme ad altri autori. “sono contenta di ...

Alba Parietti parla del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona : Il gossip continua a parlare dell’ultima puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, e soprattutto del caso Corona – Fogli, per molti è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana. L’opnionista Alba Parietti attraverso il giornale “La Repubblica” dice: “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti prosegue ...

Alba Parietti : "Corona? Va curato. Non può diventare un mestiere distruggere la vita degli altri" : Alba Parietti, dopo il lungo sfogo su Instagram seguito all'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, è tornata a parlare dell'ormai tristemente noto Caso Fogli. L'opinionista ha espresso il suo pensiero in merito, ritenendo errato l'intervento di Fabrizio Corona: del presunto tradimento ai danni del naufrago si stanno occupando tutti i salotti televisivi, e molti sono stati i personaggi famosi che non hanno esitato a prendere le distanze da quanto ...

Alba Parietti : "Corona? Si faccia curare. Sulla Marcuzzi non infierisco" : L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi passerà alla storia: è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana, e del tanto conclamato 'Caso Fogli' stanno proprio parlando tutti. Chi continua a tacere è Alessia Marcuzzi, ma altrettanto non fanno le sue opinioniste fisse in studio: Alda D'Eusanio e Alba Parietti.Stavolta tocca ad Alba rilasciare qualche dichiarazione a proposito di quanto avvenuto in puntata ...

Fabrizio Corona e la porcata all'Isola - Alba Parietti : "Cosa c'è dietro la scelta di Pier Silvio Berlusconi" : Alba Parietti in un’intervista concessa a Repubblica ha spiegato le ragioni che la spingono a proseguire con il suo impegno lavorativo all’Isola dei famosi nonostante la brutta pagina che ha visto protagonista (o meglio, vittima) Riccardo Fogli. Fabrizio Corona l’ha attaccato, dandogli del vecchio e

Alba Parietti sul caos Isola : «Abbiamo preso una sberla dal pubblico. La Marcuzzi? Non infierisco» : Alba Parietti Alba Parietti non intende lasciare l‘Isola dei Famosi 2019. L’opinionista del reality condotto da Alessia Marcuzzi, in un’intervista concessa a Repubblica, ha spiegato le ragioni che la spingono a proseguire con il suo impegno lavorativo, prendendo ancora una volta posizione sull’ormai noto “Fogli-Gate“, lo scandalo che nelle scorse ore ha portato Mediaset ad escludere dalle puntate restanti del ...