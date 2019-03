Violenta esplosione in Messico | il vulcano Popocatepetl si risveglia | colonna di ceneri

Udine - esplosione Violenta in casa : famiglia intera all'ospedale in codice rosso : A Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, oggi lunedì 11 marzo una famiglia intera è finita in ospedale a causa di un'improvvisa esplosione avvenuta nel loro appartamento. Lo scoppio inaspettato ha interessato anche una palazzina confinante in via Chiozza, buttando giù altri due appartamenti che si trovavano al terzo piano di una palazzina di cinque piani totali. Una delle ipotesi al momento più probabili sembrerebbe una fuga di gas ...