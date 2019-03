Trincao-Juventus | affare possibile grazie a CR7 | Paratici supera Marotta

Trincao-Juventus - ecco perchè è saltato tutto : no a sorpresa a Mendes : TRINCAO JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe chiuso le porte in faccia al Benfica e a Jorge Mendes per il potenziale passaggio in bianconero di Trincao. Il giovane attaccante, classe 1999, il quale ha stregato totalmente Paratici, pareva esser ad un passo dai bianconeri. Accordo raggiunto tra i due […] More