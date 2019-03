Se Sky lascia | il fu Team Sky raddoppia

Roma - Monchi rescinde e lascia subito - Sky TG24 - : Il direttore sportivo ex Siviglia e la squadra giallorossa si separano dopo meno di due anni, come anticipato da Sky Sport. La decisione arriva il giorno dopo l'esonero dell'allenatore Eusebio Di Francesco, a cui lo spagnolo era molto legato

Matrimonio a Prima Vista Italia lascia SkyUno e va su Real Time : la nuova stagione da settembre 2019 : Matrimonio a Prima Vista Italia torna in tv a settembre per la sua quarta edizione, ma questa volta su Real Time: dopo tre edizioni, il format NonPanic lascia SkyUno e si trasferisce sul canale 31 del DTT, quindi disponibile a un pubblico free che ha mostrato di apprezzare le repliche in chiaro, facendo del programma un piccolo 'cult' da second screen.prosegui la letturaMatrimonio a Prima Vista Italia lascia SkyUno e va su Real Time: la ...